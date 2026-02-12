Užas na bazenima: Zaposlenik pao u vodu i utopio se

Na području Jastrebarskog, nedaleko od Zagreba, pronađeno je tijelo muškarca (59). Iz PU Zagrebačke su, nakon obavljenog očevida, potvrdili da se radi o nesretnom slučaju. Policija je objavila kako je jučer u jutarnjim satima u bazenima za uzgoj riba, prilikom mjerenja kisika u bazenu, 59-godišnji zaposlenik u jednom trenutku pao u vodu, nakon čega se najvjerojatnije utopio. Nakon provedenog očevida, tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.