Humanitarna akcija

Dinamov "Orašar“ - Večer za Dinamov omladinski pogon i Zakladu "Nema predaje“
Autor
Karlo Ledinski
19.11.2025.
u 17:45

KK Dinamo Zagreb prvi put organizira večer "Dinamov Orašar“, a održat će se 9. prosinca, od 19.30 u Hrvatskom narodnom kazalištu. Cilj događaja je prikupljanje sredstava za razvoj omladinskog pogona KK Dinamo te podrška radu Dinamove zaklade "Nema predaje“.

Ove godine publika će imati priliku vidjeti potpuno novu produkciju baleta "Orašar“, koja premijerno izlazi 21.11. u Zagrebu. Riječ je o novoj koreografskoj verziji prema slavnom baletanu Rudolfu Nurejevu, što ovu večer čini još posebnijom.

Ovim projektom klub dalje gradi i promiče "dinamovštinu“ – vrijednosti solidarnosti, odgovornosti, pripadnosti i brige za zajednicu. Naglasak događaja usmjeren je na pomoć mladim sportašima te podršku programima koji pružaju priliku djeci i obiteljima kojima je to najpotrebnije.

- Dinamovština nije samo navijanje, nego i briga jednih za druge. Omladinski pogon je srce našeg kluba, a ova večer pokazuje da zajedno možemo stvoriti okruženje u kojem djeca rastu, uče i razvijaju se kao ljudi i kao sportaši. Suradnja sa Zakladom ‘Nema predaje’ dodatno potvrđuje da se Dinamo živi kroz zajedništvo i pomaganje onima kojima je najpotrebnije - rekao je Marijan Pojatina, predsjednik KK Dinamo Zagreb.

Kupnjom ulaznica ili donacijom, posjetitelji izravno doprinose programima za mlade KK Dinamo te projektima Zaklade "Nema predaje“ usmjerenim na pomoć zajednici. Ulaznice su dostupne u ograničenom broju, a rezervacije se primaju do popunjenja kapaciteta.

Svi zainteresirani za kupnju ulaznica ili donaciju mogu se javiti na: orasar@kkdinamo.hr
humanitarna akcija Zaklada Nema predaje GNK Dinamo KK Dinamo

Kupnja