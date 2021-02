Jedan počinio krađu od 100.000 kuna, drugi izgrebao 28 vozila

Godine očito nisu prepreka za mnoge stvari pa ni za sumnjive poslove, ako je suditi po slučaju o kojem je izvijestila PU zagrebačka.

Oni su, naime, za tešku krađu u kojoj je pričinjena šteta od 100.000 kuna osumnjičili 69-godišnjaka. Sumnjiče ga da je od sredine prosinca 2020. do početaka veljače 2021., najmanje 14 puta skidao žičane ograde sa skladišta jednog poduzeća u Medarskoj ulici.

Žičanu ogradu skidao je kako bi mogao ući u skladište te iz njega krasti metalni metalni pribor za izvođenje građevinskih radova. Ukradeno je naknadno prodavao kao sekundarne sirovine.

Prijavljen je i njegov malo mlađi kolega, 61-godišnjak, kojeg policija sumnjiči da je oštetio ukupno 28 vozila. Njega se pak sumnjiči da je od kolovoza 2020. do kraja siječnja 2021. u Sesvetama odvijačem oštetio 28 automobila, kojim je grebao lak. Kada je zadnji put to činio, uočio ga je građanin koji ga je zadržao do dolaska policije. Šteta je 73.750 kuna.