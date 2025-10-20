Jedan od glavnih 'mišića' NATO-a stiže u Hrvatsku. Evo kad će u Split uploviti najveća ratna grdosija od 330 metara

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford posjećuje Split. Kako se doznaje, stiže u utorak. Zadnji put ovaj se brod usidrio također u Splitu 2023. Došao je s ciljem podržavanja borbene spremnosti američke mornarice Europa – Afrika i svojih saveznika. Američka ambasada u Hrvatskoj navodi da njegov dolazak također simbolizira privrženost SAD-a "bliskim odnosima s Hrvatskom". Riječ je o vodećem brodu svoje klase, koji je ujedno i tehnološki najnapredniji i najveći veličinom na svijetu. Vrijedi više od 13 milijardi dolara.

🇧🇻🤝🇺🇸 The world’s largest and most expensive nuclear-powered aircraft carrier, the USS Gerald R. Ford of the U.S. Navy, has arrived in Norway to take part in joint exercises.



See the latest updates with us: @NSTRIKE1231 pic.twitter.com/1nMLg1xMvJ — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) September 29, 2025

​USS Gerald R. Ford (CVN 78) najveći je ratni brod ikad sagrađen. Dugačak je više od 330, a visok 76 metara​ i ima 25 paluba. Na njemu služi oko 4500 članova posade i zrakoplovne posade, što je manje u odnosu na prethodne klase nosača. Teži više od 100 000 tona. Pokreću ga dva nuklearna reaktora te mu omogućuju gotovo neograničen doplov. Ima sve najnaprednije specifikacije kao i novu generaciju radarskih i obrambenih sustava. Kapacitet mu omogućuje ukrcaj do 75 letjelica, od pouzdanih F/A-18E/F Super Horneta do najsuvremenijih F-35C Lightning II, helikoptera i dronova. Brod osim svojih borbenih sposobnosti služi i kao politički simbol. Pokazuje nadmoć američke ratne mašine na zraku, kopnu i moru.