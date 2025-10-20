Naši Portali
MOĆNI USS GERALD R. FORD

Jedan od glavnih 'mišića' NATO-a stiže u Hrvatsku. Evo kad će u Split uploviti najveća ratna grdosija od 330 metara

Autori: Hina, Večernji.hr
20.10.2025.
u 12:51

Na njemu služi oko 4500 članova posade i zrakoplovne posade, što je manje u odnosu na prethodne klase nosača

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford posjećuje Split. Kako se doznaje, stiže u utorak. Zadnji put ovaj se brod usidrio također u Splitu 2023. Došao je s ciljem podržavanja borbene spremnosti američke mornarice Europa – Afrika i svojih saveznika. Američka ambasada u Hrvatskoj navodi da njegov dolazak također simbolizira privrženost SAD-a "bliskim odnosima s Hrvatskom". Riječ je o vodećem brodu svoje klase, koji je ujedno i tehnološki najnapredniji i najveći veličinom na svijetu. Vrijedi više od 13 milijardi dolara. 

​USS Gerald R. Ford (CVN 78) najveći je ratni brod  ikad sagrađen. Dugačak je više od 330, a visok 76 metara​ i ima 25 paluba. Na njemu služi oko 4500 članova posade i zrakoplovne posade, što je manje u odnosu na prethodne klase nosača. Teži više od 100 000 tona. Pokreću ga dva nuklearna reaktora te mu omogućuju gotovo neograničen doplov. Ima sve najnaprednije specifikacije kao i novu generaciju radarskih i obrambenih sustava. Kapacitet mu omogućuje ukrcaj do 75 letjelica, od pouzdanih F/A-18E/F Super Horneta do najsuvremenijih F-35C Lightning II, helikoptera i dronova. Brod osim svojih borbenih sposobnosti služi i kao politički simbol. Pokazuje nadmoć američke ratne mašine na zraku, kopnu i moru. 

13 milijardi dolara pred Splitom: Moćni USS Gerald Ford najmoderniji je vojni brod na svijetu
Hrvatska SAD Split USS Gerald R. Ford NATO

MM
Marljivi mrav
13:24 20.10.2025.

Uplovljava da nam zagadi Jadran balastnim vodama.

