Vojni proračun HV-a šaptom pao. Hrvatska jedina u NATO-u ispod 2 posto BDP-a

Iz stanja gotovo pa nirvane, koja prati njihov neviđeni oporavak, Hrvatska vojska i MORH dva mjeseca prije Božića naprasno gube ritam. Ministar financija Marko Primorac, jer je državni proračun probijen, uzeo je škare u ruke. I kao i uvijek, najjednostavnije je srezati novac HV-u. Jer, vojska mora šutjeti, ne smije se buniti, a ministri obrane u pravilu od tih škara ne uspijevaju obraniti HV. To se dogodilo i požrtvovnom Ivanu Anušiću, kojem su škare preko noći odrezale više od 10 posto njegova vojnog proračuna te je ostao bez 164 milijuna eura. To je, naravno, iznenađenje jer u Europi i svijetu sada baš nitko ne štedi na vojsci, niti reže vojne proračune, nego, naprotiv, oni bujaju zbog predratne situacije koju je nametnula ruska agresija na Ukrajinu.
Cijele su 2025. godine Plenković i Anušić slavili jer smo dostigli NATO-ov cilj, a onda je, zbog štednje, kao i uvijek prije, prvo srezano MORH-u, 164 milijuna eura
Odmah naručiti litru i vodu za utopiti tugu. Za toliko valjda bude penez u proračunu.
Vojska više ne šuti, ljudi daju otkaze kao nikad prije. A za ove manipulacije, lako se MORHu pripoji neka stavka pa proračun "poraste" kao što su već dodali braniteljske mirovine. Igranje s racunovodstvenim stavkama samo da se zadovolji forma
