Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Vojni proračun HV-a šaptom pao. Hrvatska jedina u NATO-u ispod 2 posto BDP-a

19.10.2025. u 06:31

Cijele su 2025. godine Plenković i Anušić slavili jer smo dostigli NATO-ov cilj, a onda je, zbog štednje, kao i uvijek prije, prvo srezano MORH-u, 164 milijuna eura

Iz stanja gotovo pa nirvane, koja prati njihov neviđeni oporavak, Hrvatska vojska i MORH dva mjeseca prije Božića naprasno gube ritam. Ministar financija Marko Primorac, jer je državni proračun probijen, uzeo je škare u ruke. I kao i uvijek, najjednostavnije je srezati novac HV-u. Jer, vojska mora šutjeti, ne smije se buniti, a ministri obrane u pravilu od tih škara ne uspijevaju obraniti HV. To se dogodilo i požrtvovnom Ivanu Anušiću, kojem su škare preko noći odrezale više od 10 posto njegova vojnog proračuna te je ostao bez 164 milijuna eura. To je, naravno, iznenađenje jer u Europi i svijetu sada baš nitko ne štedi na vojsci, niti reže vojne proračune, nego, naprotiv, oni bujaju zbog predratne situacije koju je nametnula ruska agresija na Ukrajinu.

Ključne riječi
NATO Ivan Anušić primorac Hrvatska vojska proračun

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar Trgovac
Trgovac
07:50 19.10.2025.

Sramota. Ova vlada nije ozbiljna što se tiče jačanja Oružanih Snaga.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
07:26 19.10.2025.

Odmah naručiti litru i vodu za utopiti tugu. Za toliko valjda bude penez u proračunu.

GE
Gerilac78
07:19 19.10.2025.

Vojska više ne šuti, ljudi daju otkaze kao nikad prije. A za ove manipulacije, lako se MORHu pripoji neka stavka pa proračun "poraste" kao što su već dodali braniteljske mirovine. Igranje s racunovodstvenim stavkama samo da se zadovolji forma

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još