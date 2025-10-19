Vojni proračun HV-a šaptom pao. Hrvatska jedina u NATO-u ispod 2 posto BDP-a

Iz stanja gotovo pa nirvane, koja prati njihov neviđeni oporavak, Hrvatska vojska i MORH dva mjeseca prije Božića naprasno gube ritam. Ministar financija Marko Primorac, jer je državni proračun probijen, uzeo je škare u ruke. I kao i uvijek, najjednostavnije je srezati novac HV-u. Jer, vojska mora šutjeti, ne smije se buniti, a ministri obrane u pravilu od tih škara ne uspijevaju obraniti HV. To se dogodilo i požrtvovnom Ivanu Anušiću, kojem su škare preko noći odrezale više od 10 posto njegova vojnog proračuna te je ostao bez 164 milijuna eura. To je, naravno, iznenađenje jer u Europi i svijetu sada baš nitko ne štedi na vojsci, niti reže vojne proračune, nego, naprotiv, oni bujaju zbog predratne situacije koju je nametnula ruska agresija na Ukrajinu.