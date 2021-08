Jedan napadnut nakon što je digao novac s bankomata, taksist pretukao vozača autobusa...

Nešto je divlje u zraku, mora da je pomislila zagrebačka policija koja je izvijestila o više odvojenih događaja u kojima je što lakše, što teže ozlijeđeno više osoba. Događaji su različito kvalificirani pa ima tu obiteljskog nasilja, fizičkih napada, razbojničkih krađa, a svima im je zajedničko da je u svim tim događajima netko nekoga zbog nečega napao.

U noći na 19. kolovoza, malo nakon ponoći u Ilici je napadnut 38-godišnjak. Kako je priopćeno, on je došao do bankomata kako bi podigao novac. Čim je to učinio, napale su ga tri za sada nepoznate osobe. Izudarale su ga i otele mu novac te pobjegle. Ozlijeđeni 38-godišnjak je prevezen u KBC Sestara milosrdnica kako bi mu se ukazala liječnička pomoć. Nije priopćeno je li lakše ili teže ozlijeđen, a šteta za sada nije utvrđena. Policija je događaj okvalificirala kao razbojništvo.

A kao razbojničku krađu zagrebačka policija je okvalificirala događaj koji se zbio 18. kolovoza u 10.55 na Samoborskoj cesti. Tamo je za sada nepoznati lopov ukrao akumulator, a bježeći s ukradenim akumulatorom fizički je napao dvojicu muškaraca u dobi od 58 i 26 godina. Nije priopćeno jesu li oni bili radnici koji su ga pokušali spriječiti u krađi, no okršaj je očito bio malo žešći jer je lopov za kojim se traga oštetio stakla na radnom stroju i viličaru prije no što je pobjegao. Za njim se traga, a šteta je nekoliko tisuća kuna.

Isti dan, u 15.50 na Strojarskoj cesti kod zapadnog ulaza u Autobusni kolodvor, 31-godišnji taksist ušao je u autobus prijevoznika iz Samobora te fizički napao 46-godišnjeg vozača. Vozač autobusa je prevezen u KB Sveti Duh gdje je ustanovljeno da je teže ozlijeđen, dok je vozača taksija na mjestu događaja uhićen. Motiv napada za sada nije poznat, a on je priveden u policiju i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.

Oko sat vremena kasnije, u 16.40 na Trgu majke Hrvatice u Velikoj Mlaki sukobili su se 52-godišnjak i 45-godišnjak. Tijekom tog sukoba stariji je muškarac mlađeg udario tupim predmetom. Ni ovdje motiv sukoba nije poznat, a jedan sudionika događaja je završio na policiji, a drugi u bolnici.

I na koncu, zagrebačka policija izvijestila je i da je kazneno prijavila 46-godišnjaka zbog nasilja u obitelji i teške ozljede. U oba slučaja žrtva je bio 78-godišnjak. Njih su dvojica živjeli u zajedničkom kućanstvu na području Velike Gorice, a mlađi je muškarac zadnjih pet godina starijeg učestalo verbalno zlostavljao, vrijeđao i omalovažavao, a 16. kolovoza ga je i fizički napao.

VIDEO Nesvakidašnja priča dobrote ljudi: 'Digla sam na bankomatu 300 kuna i otišla...'