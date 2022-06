Je li vozač koji je ubio dijete i ranije vozio pijan? Kaznite ih, zatvorite ih, zaplijenite im aute!

Dvanaestogodišnji dječak prije manje od 24 sata nogostupom je vozio bicikl. Točnije, jučer u 17,30 sati. Sada mu njegovi roditelji organiziraju sprovod. U Štefancu pored Čakovca pijani ga je vozač svojim BMW-om lansirao u prometni znak. Mališan je poginuo.

Drugo dijete, koje je potom pijani vozač pokupio dok je preko pješačkog prijelaza guralo bicikl, je u bolnici, kao i putnik iz BMW-a. Teško je naći riječi koje bi normalna osoba mogla u ovom trenutku uputiti nesretnoj dječakovoj obitelji.

Teško je naći i riječi koje bi normalna osoba sada mogla uputiti vozaču koji je u 17,30 sati divljao po cesti s 0,79 promila alkohola u organizmu, pretjecao preko pune linije pred raskrižjem i kamion i drugi automobil te u tom suludom manevru ubio dijete. Nema tu nekih riječi koje se takvome mogu uputiti. Samo djela, konkretna djela. Konkretna zatvorska kazna koja će ga na više godina maknuti od normalnih sudionika u prometu.

Konkretan iznos novca kojeg treba platiti i temeljem kazne za ovo zlodjelo i obitelji mališana kojeg je ubio. No, ne bi to smjelo biti sve. Pitanje je zašto je pijani vozač bio na cesti. Teško da je 44-godišnjak taj dan u 17,30 sati baš prvi put vozio pijan. Veći su izgledi da je to činio i ranije. I tko zna kakav bi bio, recimo, u 23-24 sata da kojim slučajem već tijekom popodneva svoj BMW nije zaustavio u dva dječja tijela. S obzirom na to da se radi o malom mjestu, iznimno su veliki izgledi da se znalo da ima naviku vožnje u alkoholiziranom stanju.

Zašto je bio u poziciji da može voziti pijan? Paralelno s kaznenim progonom pijanog vozača-ubojice trebalo bi provjeriti je li dotični ranije bio prijavljivan zbog divljanja na cesti i zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Treba provjeriti ima li vozačku dozvolu ili mu je ranije oduzeta. Utvrdi li se da taj vozač – osim zbog pijanstva, za što je sam odgovoran – jučer ni zbog ranijih prekršaja nije smio biti za volanom, zanima me tko mu je omogućio da jučer vozi i hoće li i kada i kako i ta osoba odgovarati za smrt dječaka na nogostupu.

Zapravo, taj me detalj zanima jednako kao i koliko će oštru kaznu dobiti divljak koji je na nogostupu ubio dijete. Hoće li se u sudnici (opet) odigrati apsurdni scenarij po kojem se na stol izvlače sve moguće olakotne okolnosti, poput one da kazna treba biti manja jer optuženi ima djecu?

Ne znam, naravno, ima li ovaj konkretan vozač dijete. Mogao bi imati. Ako nema, mogao bi se, poput mnogih koji su si takvim postupanjem zadnjih godina u Hrvatskoj smanjili zatvorsku kaznu, dok se razvlači sudska trakavica pobrinuti da postane otac. Tada obično sudovi dosude nešto blažu kaznu, uz obrazloženje da bi se optuženikovo dijete neopravdano kaznilo da ga se na duže vremena odvoji od oca. Mene u svakom takvom slučaju zanima bi li sudac ili sutkinja vodili brigu o tome koliko će dugo optuženika dijete gledati iza rešetaka da je kojim slučajem njihovo dijete letjelo s nogostupa u prometni znak.

Prvi komentari – a bit će ih u satima i danima pred nama još mnogo – idu prema marki automobila. BMW je ponovno u naslovima svih vijesti koje kazuju o teškoj nesreći. Prva asocijacija je – bahati vozač, tko zna čiji je. Čini se da ovdje i nije riječ o nekome tko je 'nečiji'. Njegov BMW predstavljen je kao nov prije dugih 20 godina, što znači da mu je automobil 15 do 20 godina star.

To što vozi stari BMW kazuje da nije imućan, ali da se baš jako želi prikazati facom, što je, čini se, mislio postići znakom propelera na nosu automobila i oštrom vožnjom nakon više doza alkoholnog pića. Ni jedno ni drugo, na njegovu žalost, ne može ga učiniti muškarcem, već samo pokazuje dubinu njegove iskompleksiranosti i nemogućnost hrvatskih mjerodavnih tijela da takve maknu s ceste.

Kaznite ih, zatvorite ih, zaplijenite im aute. To je ono što nam treba, uz hitnu prometnu edukaciju kako bi mlađi naraštaji imali priliku naučiti čemu služi automobil i kako se treba ponašati i prema vozilu i prema ostalim sudionicima u prometu. Vi koji za to primate velike plaće iz novca kojeg mi s manjim plaćama uplaćujemo u državni proračun, te stvari trebate rješavati – i to hitno – a ne se baviti s time je li netko liječeni dijabetičar ili ima visoki tlak ili ima 2% šanse da će ga dok vozi zadesiti srčani udar. Rješavajte pijance, divljake, ubojice! Zar treba čekati da netko od roditelja 'pukne' i sam uzme stvari u svoje ruke?!