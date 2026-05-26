U Virovitici grade 39 POS-ovih stanova za mlade, najavljen novi val ulaganja

Polaganjem temeljnog kamena u virovitičkom Južnom bloku, službeno je započela izgradnja nove višestambene zgrade iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), projekta vrijednog oko šest milijuna eura kojim će grad dobiti 39 novih stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima. Riječ je o jednom od posljednjih projekata koji se provodi prema dosadašnjem modelu POS-a, dok Vlada istodobno priprema novi sustav priuštivog stanovanja kojim bi cijene stanova trebale biti dodatno snižene. Temeljni kamen položili su ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, gradonačelnik Ivica Kirin i ravnatelj APN-a Dragan Hristov.

Nova zgrada imat će prizemlje i pet katova, ukupno 39 stanova s pripadajućim spremištima i 39 parkirališnih mjesta, ukupne neto korisne površine oko 3150 četvornih metara. Program POS-a provodi se u suradnji Ministarstva prostornog uređenja, jedinica lokalne i regionalne samouprave te Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. Grad Virovitica za projekt je osigurao zemljište i potrebnu infrastrukturu, dok APN vodi izgradnju i financira radove, a po završetku će provoditi i prodaju stanova putem javnog poziva. Ministar Bačić istaknuo je kako će prodajna cijena stanova iznositi 2104 eura po četvornom metru, no zahvaljujući subvenciji od 50 posto plaćenog PDV-a konačna cijena za kupce trebala bi biti oko 1900 eura po kvadratu.

– Da je danas već na snazi novi Zakon o priuštivom stanovanju, cijena bi bila i niža, oko 1700 eura po četvornom metru – rekao je Bačić, naglasivši kako je cilj nacionalne stambene politike omogućiti mladima priuštivo stanovanje u kvalitetnim urbanim sredinama. Posebno je pohvalio lokaciju buduće zgrade, istaknuvši kako se nalazi u dijelu grada s razvijenom društvenom, prometnom i obrazovnom infrastrukturom. Gradonačelnik Kirin naglasio je kako Virovitica prolazi jedno od najvećih investicijskih razdoblja u svojoj novijoj povijesti te da je upravo pitanje stanovanja ključno za zadržavanje mladih obitelji.

– Trenutačno se u gradu gradi ili priprema oko 400 stanova, a čak 80 posto njih već je rezervirano, što pokazuje kolika je potreba za stanovanjem i koliko Virovitica ima razvojni potencijal – rekao je Kirin. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović ocijenio je projekt važnim za demografsku obnovu, posebno u vrijeme kada cijene novogradnje u Virovitici dosežu oko 2800 eura po četvornom metru.

Tijekom posjeta Virovitici ministar Bačić obišao je i energetsku obnovu Opće bolnice Virovitica, vrijednu 18,5 milijuna eura, kao i obnovu Tehničke škole Virovitica vrijednu više od 1,13 milijuna eura. Istaknuo je kako Ministarstvo na području Virovitičko-podravske županije trenutačno financira projekte ukupne vrijednosti oko 50 milijuna eura.