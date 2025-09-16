Je li Hrvatska uspostavila vojne saveze i zbog 'sigurnosnog kišobrana' nad Balkanom

Upravo kada se tema o vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Kosova u Srbiji počela zaboravljati, za nju je uslijedio novi šok. Potpisan je vojni sporazum između Hrvatske i Slovenije. K tomu, i Bugarska je pozvana da im se pridruži. Kada bi se to dogodilo, Srbija, a posebno Bosna i Hercegovina, bila bi gotovo u cijelosti okružena vojnim savezima. Srbi bi možda mogli računati samo na mađarsku podršku. Ali ona, kao članica NATO-a, ima pravila kojih se mora pridržavati. Pozadinu tih vojnih sporazuma svi različito komentiraju. Srpska politička javnost na čelu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem doživljava ih kao urotu protiv Srba s obiju strana Drine. Te je sporazume usporedio s onima koji su se sklapali uoči Balkanskih ratova početkom 20. stoljeća. Međutim, zbog studentskih prosvjeda u Srbiji "neprijateljski savez" njima je iznimno dobro došao. Mediji i političari koriste ga kako bi prebacili fokus s unutarnjih problema na vanjske političke "prijetnje".
Strah od hrvatske ugroze, koji šire Vučićevi mediji u Srbiji, besmislen je. Hrvatska je prije 30 godina uspješno okončala obrambeni rat, a u desetljećima nakon toga ostvarila i sve strateške ciljeve, poput članstva u EU i NATO-u
Hrvatska je predivna zemlja, mi više nemamo nikakve vanjske ugroze i trenutno smo jedina ugroza sami sebi
