Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Jozo Pavković
Autor
Jozo Pavković

Je li Hrvatska uspostavila vojne saveze i zbog 'sigurnosnog kišobrana' nad Balkanom

Zagreb: Generalna proba svečanog vojnog mimohoda
Goran Stanzl/PIXSELL
16.09.2025. u 11:02

Strah od hrvatske ugroze, koji šire Vučićevi mediji u Srbiji, besmislen je. Hrvatska je prije 30 godina uspješno okončala obrambeni rat, a u desetljećima nakon toga ostvarila i sve strateške ciljeve, poput članstva u EU i NATO-u

Upravo kada se tema o vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Kosova u Srbiji počela zaboravljati, za nju je uslijedio novi šok. Potpisan je vojni sporazum između Hrvatske i Slovenije. K tomu, i Bugarska je pozvana da im se pridruži. Kada bi se to dogodilo, Srbija, a posebno Bosna i Hercegovina, bila bi gotovo u cijelosti okružena vojnim savezima. Srbi bi možda mogli računati samo na mađarsku podršku. Ali ona, kao članica NATO-a, ima pravila kojih se mora pridržavati. Pozadinu tih vojnih sporazuma svi različito komentiraju. Srpska politička javnost na čelu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem doživljava ih kao urotu protiv Srba s obiju strana Drine. Te je sporazume usporedio s onima koji su se sklapali uoči Balkanskih ratova početkom 20. stoljeća. Međutim, zbog studentskih prosvjeda u Srbiji "neprijateljski savez" njima je iznimno dobro došao. Mediji i političari koriste ga kako bi prebacili fokus s unutarnjih problema na vanjske političke "prijetnje".

Ključne riječi
vojna vježba Balkan naoružanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još