JD Vance najavio da putuje na Grenland, objavio je snimku: 'Veselim se'

JD Vance, američki potpredsjednik, najavio je kako će u petak posjetiti Grenland. "Veselim se", istaknuo je. Naime, prije nekoliko dana objavljeno je kako će njegova supruga, Usha Vance, posjetiti najveći otok na svijetu. JD Vance je istaknuo kako je najava putovanja njegove supruge izazvala "veliko uzbuđenje" pa je odlučio kako ne želi "da se samo ona zabavlja". Naime, istaknuo je kako će "provjeriti što se događa sa sigurnošću" na Grenlandu.

"Mnoge druge zemlje prijetile su Grenlandu, prijetile su da će koristiti njegove teritorije i vodene putove da prijete Sjedinjenim Državama, da prijete Kanadi i naravno da prijete ljudima Grenlanda", kazao je JD Vance u video snimci koju je objavio na platformi X.

"Želimo osnažiti sigurnost ljudi Grenlanda jer mislimo da je to važno za zaštitu sigurnosti cijelog svijeta. Nažalost, mislim da su čelnici i u Americi i u Danskoj predugo ignorirali Grenland. To je bilo loše za Grenland. Također je bilo loše za sigurnost cijelog svijeta", ustvrdio je.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump učestalo se osvrće na ideju američke aneksije Grenlanda otkad je preuzeo Bijelu kuću 20. siječnja. Vlade Grenlanda i Danske usprotivile su se takvom potezu.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP