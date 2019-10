Janša: Propustili smo pola milijuna ilegalnih migranata, a kritiziramo Hrvatsku

Oporbeni čelnik i bivši slovenski premijer Janez Janša odbacio je rezerve Ljubljane prema odluci Europske komisije da je Hrvatska spremna za Schengen ocijenivši da je Sloveniji u interesu da se vanjska šengenska granica pomakne južnije.

"U strateškom je interesu Slovenije da se schengenska granica iz Slovenije što prije pomakne južnije na Hrvatsku", naveo je prvak oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) u komentaru objavljenom na svom Twitteru.

"Slovenija bi morala Hrvatskoj pomagati pri kontroli granice s Bosnom i Hercegovinom, a ne da je blokira", smatra Janša.

Članovi Janšine stranke koji su zastupnici u Europskom parlamentu odbili su ovih dana potpisati otvoreno pismo drugih slovenskih eurozastupnika koji su tražili da o spremnosti Hrvatske za Schegen odlučuje nova Eruopska komisija, a ne ova kojoj istječe mandat. Kao rezerve na pozitivno mišljenje ostali slovenski europarlamentarci naveli su arbitražno-granični spor, rast migrantskog priljeva u Sloveniju preko BiH i Hrvatske, a što po njima znači da Hrvatska ne kontrolira granicu sa BiH.

"Kritikama slovenske vlade kako Hrvatska nije u stanju nadzirati granicu s BiH i uspostaviti ondje šengensku kontrolu u Bruxellesu se podsmjehuju jer dolaze iz države koja je 2015. preko šengenske granice pustila pola milijuna ilegalnih migranata", napisao je na Twitteru Janša.

Granica Schengena koju kontrolira slovenska vlada i dalje "porozna", dodao je Janša i napisao da slovenska vlada s te granice preko Slovenije "i dalje na zapad propušta od 100 do 500 ilegalnih migranata dnevno". On je vrlo kritičan prema "popustljivoj" politici dviju slovenskih vlada, prethodne koju je vodio Miro Cerar te sadašnje premijera Marjana Šarec prema ilegalnoj imigraciji. Još 2015., u vrijeme velikog migrantskog vala Janša je zahtijevao da Slovenija postavi žičanu ogradu prema Hrvatskoj kako je to na svojoj južnoj granici prije toga bila učinila vlada mađarskog premijera Viktora Orbana.

Dan nakon što je Europska komisija dala zeleno svjetlo ocjenom da je Hrvatska tehnički spremna za ulazak u Schengen, o čemu će u konačnici ipak odlučivati Vijeće EU-a konsenzusom zemalja članica, u Sloveniji mediji nabrajaju različite razloge zašto Slovenija "podmeće klipove" Hrvatskoj na putu u Schengen. Mediji usto nagađaju bi li Slovenija trebala blokirati Hrvatsku kad se o tome bude odlučivalo na razini članica.

Osim ocjene da je odluka Junckerove Komisije koja je Hrvatskoj dala "zeleno svjetlo" bila "preuranjena" i "politička", neki mediji kao jedan od motiva za suzdržanost Ljubljane navode da bi primanje Hrvatske u Schengen, ako ona granicu s BiH ne bude mogla kontrolirati, moglo povećati odlučnost Austrije da i dalje provodi pojačane kontrole na slovensko-austrijskoj granici, za koje slovenska vlada smatra da niti sada nisu opravdane.

"Slovenski diplomatski izvori navode da Slovenija glede dosadašnjeg iskustva nema povjerenja u Hrvatsku i ne drži je pouzdanom. Problem je primiti u Schengen državu koja nije pouzdana i ne drži se onoga što je obećala", naveli su za ljubljansko "Delo" neimenovani slovenski diplomatski izvori.

"Ako bi se granica Schengena pomakla južnije, onda bi Austrija svoje već postojeće kontrole na granici sa Slovenijom mogla dodatno zaoštriti, a na istu mjeru bi se onda vjerojatno odlučila i Italija", kazali su za "Delo" diplomatski izvori u Ljubljani.