Janez Janša: Ako se žene mogu boriti protiv talibana, to bi trebali učiniti i muškarci

Slovenski premijer Janez Janša komentirao je na svom Twitter profilu situaciju u Afganistanu te poručio kako Europska unija neće dopustiti da se ponovi situacija iz 2015. godine.

- Europska unija neće otvoriti nikakve "humanitarne" ili migracijske koridore za Afganistan. Nećemo dopustiti da se strateška greška iz 2015. ponovi. Pomoći ćemo samo pojedincima koji su nam pomogli tijekom NATO operacije. I članicama EU koje štite našu vanjsku granicu, poručio je Janša.

Nedugo zatim, objavio je još jednu objavu, ovaj put na engleskom jeziku, u kojoj se osvrnuo na borbu protiv talibana.

- Ako se žene mogu organizirati i boriti protiv talibana u nekim dijelovima Afganistana, to bi trebali učiniti i muškarci. Nije dužnost Europske unije ili Slovenije pomagati i plaćati svima na planeti koji bježe, umjesto da se bore za svoju domovinu, napisao je u objavi na Twitteru.

