Jandroković o Kovačevoj kandidaturi: Ljudi često loše procjenjuju vlastite kvalitete

Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je u četvrtak za kandidaturu Mire Kovača na mjesto predsjednika stranke kako "ljudi često vrlo loše procjenjuju vlastite kvalitete, sposobnosti i kapacitete".

"Svjedok sam svih ovih godina koliko se bavim politikom, da ljudi vrlo često vrlo loše procjenjuju vlastite kvalitete i vlastite sposobnosti i kapacitete, pa u tom kontekstu mislim i o njegovoj kandidaturi“, kazao je Jandroković u Krapini.

Bivši HDZ-ov ministar vanjskih Kovač sinoć je u RTL-u Danas najavio kandidaturu za šefa te stranke.

Kovač se, ustvrdio je Jandroković, drugi put javlja u kriznim situacijama, u kojima HDZ ima određenih političkih izazova.

„Prvi put je govorio o tome da treba restrukturirati stranku. Danas kad vodimo borbu da sačuvamo političku stabilnost, koaliciju, da možemo raditi do kraja mandata, a i pripremamo se za izbore za predsjednicu RH, iznosi svoje ambicije“, ustvrdio je Jandroković dodavši kako on na to ima pravo ali mora voditi računa o vremenu kada to govori.

Pupovčeva izjava ima nekih elemenata za koje bi bilo bolje da ih nije bilo

Jandroković također smatra kako bavljenje temom koalicijskog partnera i čelnika SDSS-a Milorada Pupovca neopravdano u drugi plan stavlja mnoge pozitivne vijesti.

„Imamo mnogo drugih tema o kojima ovisi kvaliteta života i standard naših građana", komentirao je novinarima jučerašnju konferenciju za novinare čelnika SDSS-a.

Pupovčeva izjava, kaže, ima dobrih elemenata ali i "nekih za koje bi bilo bolje da ih nije bilo". "Međutim nastavljamo dalje s radom. Hrvatskoj je važna politička stabilnost, pogotovo u kontekstu događaja iz našeg susjedstva“, rekao je glavni tajnik HDZ-a. Dodao je da Hrvatska mora imati stabilnu vlast, a na pitanje je li koalicija stabilna odgovorio je da je puno onih koji nastoje politički parazitirati na ovoj situaciji.

"Filozofija HDZ-a je drugačija. Želimo odgovorno i ozbiljno voditi zemlju. Neću se uključivati u ovu vrstu rasprava koje imaju isključivo za cilj produbljivati podjele, destabilizirati politički sustav. Oni koji u tome sudjeluju to rade na vlastitu odgovornost i savjest, a mi ćemo se boriti da politička situacija bude što stabilnija“, odgovorio je Jandroković.

Novinare je zanimao i odnos premijera prema Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Plenković se, naime, ranije očitovao o pokrenutom postupku tog Povjerenstva zbog nedostavljene dokumentacije o putu u Helsinki te je ocijenio da je riječ o konstrukcijama i nepotrebnom pokretanju postupka na temelju svega što su mu Vlada i HDZ dostavili.

"Zapanjila me izjava jedne od članica Povjerenstva da 'i lopovi pred sudom moraju raditi ono što im sud kaže'. To je prejudiciranje krivnje i na vrlo ružan način je ta članica govorila o ljudima koji su vrlo savjesno i oprezno sudjelovali u organizaciji tog putovanja“, izjavio je Jandroković.

Zaključio je da postoji "revolt i određeni otpor prema takvoj vrsti ponašanja samog Povjerenstva" koje se, prema Jandrokovićevoj ocjeni "više ponaša kako im je važnije skrenuti pozornost na sebe sljedeći medijski ritam koji im je zadan, a manje vodeći računa o dignitetu predsjednika Vlade i predsjednika Sabora".

