Vlada: Pupovac na svoj način povukao kritike

Politička saga s Miloradom Pupovcem dobila je i novu dimenziju, krugu nezadovoljnih njegovim izjavama priključila se i hrvatska predsjednica. Pismom ga je upozorila da “s pozornošću prati njegove javne istupe u kojima na potpuno neprimjeren, neprihvatljiv i zlonamjeran način kritizira RH” te ga je podsjetila na svoje pismo iz 2016. u kojem su već polemizirali. Tada je šef SDSS-a prvi pisao predsjednici žaleći se da je više javnih osoba doživjelo prijetnje i izljeve govora mržnje, na što mu je predsjednica odgovorila da među osobama koje navodi ima i onih koje svojim javnim djelovanjem godinama provociraju i vrijeđaju najveći dio hrvatske javnosti i stvaraju ozračje netolerancije.

Podsjetnik na pismo iz 2016.

Tada je predsjedničin odgovor Pupovcu u dijelu javnosti doživljen kao napad s pozicije moći i vlasti na predstavnika nacionalne manjine, a najnovijim obraćanjem, uoči kampanje za predsjedničke izbore, Kolinda Grabar-Kitarović ponovno daje do znanja da nije zadovoljna Pupovčevim kritikama Hrvatske. Pupovac do zaključenja ovog izdanja nije odgovorio na pismo Grabar-Kitarović, a politički analitičar Žarko Puhovski kaže da je to pismo dio njezine neukusne i nesuvisle (ne)kampanje.

Video - Milorad Pupovac o tome ostaje li SDSS u Vladi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Pupovcu se može reći da je loš političar, politikant, etno-biznismen, a tko god ga zove četnikom je idiot ili ustaša, jer onda znači da su svi Srbi četnici. A to govori dio radikalnih desničara kojima se predsjednica sada želi umiliti, tako da mogu reći da je ovo obraćanje neukusna i nespretna (ne)kampanja – kaže Puhovski podsjećajući da je jedina uloga predsjednice briga o tome funkcionira li većina.

Ujutro, prije predsjedničina pisma, nakon duge šutnje oglasio se Pupovac, ali i dalje nije jasno kazao izlazi li iz vladajuće koalicije. Nakon njegova medijskog obraćanja, tri sata zasjedalo je i Predsjedništvo SDSS-a, no ni tamo nije donesena nikakva odluka, već se čeka razgovor s koalicijskim partnerima. A oni, odnosno HSLS i HDSSB, najavljuju sjednice stranačkih glavnih odbora na kojima će se razgovarati o Pupovcu, a ista najava dolazi i iz HVIDRA-e koja je još prije tražila Pupovčev izlazak iz koalicije ako se ne ispriča za tezu da je Hrvatska faktor nestabilnosti u susjedstvu te za usporedbu moderne Hrvatske s NDH, za koju je on pak jučer tvrdio da je zapravo nikada i nije izgovorio.

Postavlja se pitanje je li predsjednica svojim pismom ponovno uskomešala atmosferu i premijeru Plenkoviću zakomplicirala “mirenje” s Pupovcem. No, u Vladi su poslijepodne mogli samo reći da nisu znali da će se predsjednica obratiti Miloradu Pupovcu, a da smatraju kako je on na novinskoj konferenciji na svoj način povukao sve tri kritike koje su Vladi iz njegovih prijašnjih izjava bile neprihvatljive.

Kaznena prijava Pupovca

– Nitko od mene ne treba tražiti da ne poistovjećujem demokratsku, europsku Hrvatsku s nedemokratskom NDH i njezinom zločinačkom ustaškom ideologijom, jer ja isuviše dobro znam tu razliku kako iz današnje, tako i historijske perspektive. I ne samo da je znam, ja tu razliku živim – rekao je Pupovac.

Naglasio je i kako ne može on biti dežurni krivac za loše stanje odnosa između Srbije i Hrvatske. Iako to nije jasno rekao, Pupovac očito ne želi iz vladajuće koalicije, a zadržati ga želi i premijer Plenković. Međutim, drukčijeg su stava HDSSB i HSLS, HDZ-ovi partneri, te HVIDRA, koji svi, nezadovoljni Pupovčevim objašnjenima, najavljuju sjednice glavnih odbora na kojima će odlučiti o suradnji s HDZ-om i SDSS-om. Josip Đakić, šef HVIDRA-e, čak smatra da su policija ili DORH po službenoj dužnosti trebali kazneno prijaviti Pupovca jer “šteti ugledu Hrvatske”, a to je već učinila Incijativa branitelja grada Petrinje.