Jandroković neće govoriti u Bleiburgu

Unatoč jasnim signalima iz Austrije da se traži način kako zabraniti komemoraciju na Bleiburškom polju, Počasni bleiburški vod jučer je dobio podršku s brojnih državnih instancija, od ministara do predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović. Predsjednica je primila njegove predstavnike na Pantovčaku, a nakon sastanka je na Twitteru objavila da su je predstavnici Voda izvijestili o tijeku komemoracije koja će se održati 18. svibnja, uz napomenu da je Počasni vod primila na njegov zahtjev.

Ministra uprave i političkog tajnika HDZ-a Lovru Kuščevića kritike vlasti u Austriji očito ne impresioniraju, budući da je najavio da će osobno u Bleiburg, kao i prijašnjih godina, a ne bude li komemoracija zabranjena, najavljuje “poplavu” i drugih dužnosnika iz Hrvatske.

Poruka austrijskim vlastima

– Ne vidim razloga zašto ne bi neki hrvatski političar, jednako kao i svi hrvatski građani, bio na komemoraciji. Bude li komemoracija održana, naravno da će joj prisustvovati veliki dio dužnosnika – rekao je Kuščević novinarima. Na pitanje što će učiniti bude li skup zabranjen, odgovorio je da će u tom slučaju poštovati austrijske zakone.

Za razliku od Kuščevića, drugi visoki dužnosnici puno su oprezniji i, očito, svjesni da prkošenje Austriji, nezadovoljnoj što se komemoracija održava na njezinu teritoriju, s visokih funkcija u Hrvatskoj i nema previše smisla. Dapače, da može štetiti, ne samo odnosima između dviju država, nego i samoj komemoraciji, koja je pod velikim pritiskom i bez drčnih izjava političara.

Iz Sabora, pokrovitelja komemoracije, tako još nema potvrde hoće li u Bleiburg predsjednik Sabora Gordan Jandroković ili da će ga na komemoraciji predstavljati netko od potpredsjednika. U njegovu uredu potvrđuju samo da ove godine u Bleiburgu neće držati govor i pritom odbacuju da je to vezano s time što je na prošlogodišnjoj komemoraciji predsjednik Sabora bio izviždan, što smatraju posljedicom pokušaja nekih političkih skupina da komemoraciju iskoriste u dnevnopolitičke svrhe. Ističu da je Saboru u cilju da u fokusu komemoracije ne budu politički govori, nego sjećanje na žrtve.

Zvižduci na Jandrokovićev govor lani su imali i neposredan povod, budući da je uoči komemoracije u Saboru potvrđena Istanbulska konvencija. Istanbulska ove godine nije tema pa je očito da odustajanje od govora ima sasvim drugu logiku, a ona se vjerojatno krije u Jandrokovićevu pokušaju da pošalje poruku austrijskim vlastima.

Svest će se na vjerske obrede

Neodržavanjem govora, a pogotovo odluči li se na to da ove godine ipak ne ide u Bleiburg, Jandroković bi Austrijancima poslao poruku da uvažava to što se komemoracija održava na njihovu teritoriju i što oni na to ne gledaju sa simpatijama, a na tamošnjim je vlastima da provode zakone Republike Austrije.

Među organizatorima komemoracije može se, pak, čuti kako ne očekuju njezinu zabranu jer, uvjereni su, za to nema zakonske podloge. Ponavljaju da će se gotovo cijela komemoracija svesti na vjerske obrede – molitvu, misu i procesije, zbog čega očekuju će se na skup primijeniti pravila za vjerske obrede, što znači da za komemoraciju nije nužno dobiti dopuštenje, nego samo prijaviti skup lokalnim vlastima, što su već učinili. Kada je riječ o tumačenjima da Austrija na svom području može zabraniti događanja koja bi mogla štetiti njezinu ugledu, uzvraćaju kako bi se ta odredba mogla primijeniti samo na pojedince koji bi u Bleiburgu isticali ustaške simbole, ne i na cijelu komemoraciju.

