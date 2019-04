'Misa na Bleiburgu održat će se 18. svibnja, ne treba nam dozvola austrijskih vlasti'

Predsjednik Počasnog bleiburškog voda Vice Vukojević izjavio je da će se komemoracija na Bleiburškom polju održati u subotu, 18. svibnja, a izgledat će kao i dosadašnjih godina.

"Komemoracija će 18. svibnja izgledati kao i dosadašnjih godina. Misa će biti na Bleiburškom polju s početkom u 12 sati, a procesija će početi u 11 sati s Lojbaškog groblja do Beiburskog polja", rekao je Vukojević novinarima nakon sastanka izaslanstva Počasnog bleiburškog voda s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović u Uredu Predsjednice.

Vukojević kaže da su Grabar-Kitarović informirali o Počasnom bleiburškom vodu. Ona je već bila na Bleiburškom polju te su je i danas pozvali da nazoči misi na Bleiburškom polju, na što nisu dobili odgovor. Istaknuo je da na Bleiburškom polju neće biti političkih govora, što su i sami predložili. "Počasni bleiburški vod mora osigurati sve uvjete da se misa održi, i to i radimo", kazao je.

Glavni tajnik Počasnog bleiburškog voda Thomas Baumgartner izvijestio je da su u kontaktu s austrijskim vlastima kojima su predali sve što je potrebno kako bi se komemoracija održala.

"Nismo ništa drugo ni zahtijevali nego da bude misno slavlje, komemoracija kao i svake godine. Sa molitvom na groblju u Lojbahu, nakon čega će biti procesija do Bleiburškog polja, na kojem će se održati misa i to je sve", pojasnio je. Naveo je i da neće biti popratnih sadržaja jer već lani nije bilo štandova, niti će ih biti ove godine. "To je u našem interesu, a i u interesu austrijske vlade", kazao je.

Baumgartner kaže da su prošle godine od austrijske policije dobili pohvale kako je sve dobro prošlo, do zadnjih petnaestak minuta komemoracije.

Upitan jesu li ishodili dozvolu austrijskih vlasti, Baumgartner je rekao kako da im dozvola ne treba jer se radi o crkvenom obredu, a komemoracija se održava na posjedu u vlasništvu Počasnog bleiburškog voda.

"Jedino se moramo držati austrijskih zakona. Oni imaju sad jedan novi zakon od 1. ožujka i ja se nadam da će se svi koji dolaze tamo držati toga zakona i da neće praviti nerede kao što je nekad bilo", rekao je.

Baumgartner smatra da na komemoraciji neće biti incidenata ali će, kao i svake godine, biti provokatora.

Ravnatelj dušebrižništva za Hrvate u inozemstvu Hrvatske biskupske konferencje Tomislav Markić rekao je kako neće predvoditi ovogodišnju komemoraciju zbog odluke dijecezanskog upravitelja biskupije Gurk Klagenfurt mons. Engelberta Guggenbergera, koji nije dopustio slavljenje mise zadušnice na Bleiburškom polju.

"On brani biskupu da vodi tamo misu iz razloga koje je naveo i koje mi ne možemo prihvatiti i s kojima se ne možemo složiti. Ali mi prihvaćamo njegovu odluku. Mi smo ista Katolička crkva i prihvaćamo i poštujemo njegovu odluku, ali obrazloženje ne možemo prihvatiti", kazao je.

Markić: Pokušaji manipulacije postoje i s jedne i s druge strane

Najavio je da će i ove godine, kao i do sada, sudjelovati u organizaciji komemoracije koja je poglavito vjersko okupljanje jer se sastoji od molitve na groblju, procesije i mise. Nakon katoličke liturgije održat će se islamska molitva nakon čega će biti polaganje vijenaca.

Markić je rekao da još nisu odlučili tko će od hrvatskih svećenika voditi liturgiju, ali će to uskoro biti jasno.

Upitan je li se politika umiješala u organizaciju komemoracije, odgovorio je kako "pokušaji manipulacije postoje i s jedne i s druge strane". "Crkva se toga pokušava osloboditi, a slobodna je u molitvi za žrtve. Crkva ima ne samo pravo nego i obavezu komemorirati sve žrtve Drugog svjetskog rata i poraća", naglasio je.

Iz Ureda predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović priopćili su da je primila predstavnike Počasnog bleiburškog voda koji su je željeli izvijestili o pripremama obilježavanja 74. obljetnice Bleiburške tragedije 18. svibnja na Bleiburškom polju u Austriji.

Pozvali su predsjednicu Republike da nazoči svetoj misi u Bleiburgu. Predsjednica Grabar-Kitarović zahvalila je na pozivu te naglasila važnost dostojanstvenog odavanja počasti nevino stradalima, stoji u priopćenju.

