Jandroković: Napadi oporbe jalovi, Most nekritički preuzima informacije

Predsjednik Sabora Jandroković rekao je u četvrtak u kontekstu afere Mreža, kako nema ništa protiv da se analiza financiranje medija u Hrvatskoj, te naglasio da su napadi oporbe jalovi, a Most nekritički preuzima informacije i distribuira ih u javnosti bez obzira je li to istine ili ne. Neka se napravi analiza i studija o tome kako se financiraju mediji u Hrvatskoj, tko su vlasnici medija, to bi bilo vrlo zanimljivo, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u emisiji ''S Markova trga'' Hrvatskog radija.

Time je odgovorio na pitanje o financiranju medija nakon afere ''Mreža'' u kojoj je bivši savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević nudio Mreži TV novac državnih tvrtki, kojim bi se kupio njezin oglasni prostor, a zauzvrat je za sebe tražio da mu se osobno vrati polovica novčanog iznosa.

Odbacio je i bilo kakvu povezanost HDZ-a s aferom Mreža, rekavši kako je očito riječ o inicijativi jednog čovjeka, aludirajući na Lovrinčevića, koji je razriješen ovaj tjedan zbog navodnog iznuđivanja državnog novca od lokalne televizije i davanja informacija oporbenom Mostu.

Jandroković je rekao kako se sva odgovornost prebacuje na politiku, a posebno na HDZ, dok se "igraju možda neke puno složenije i kompleksnije igre u kojima moguće ima i međunarodnih prijepora", poručujući da živimo u ratnom vremenu. Ističe kako se i u drugim državama vode razne političke i obavještajne igre, stoga u ovakvoj situaciji u Hrvatskoj valja biti analitičan.

''Uglavnom se baca svjetlo samo na one medije koji su financirani iz državnog proračuna. Ali postoji jako puno medija koji su financirani iz privatnog sektora, koji su financirani iz tko zna kojih izvora, o tome se ne govori, i mi ne znamo koji interesi stoje iza pisanja pojedinih medijskih kuća”, dodao je.

POVEZANI ČLANCI:

Most nekritički preuzima neke informacije, distribuira ih bez obzira je li to istine ili ne

Odbacio je i oporbene navode o navodnoj odgovornosti vladajuće stranke s aferom Mreža. "Još jednom želim otkloniti bilo kakvu povezanost HDZ-a s ovim što se dogodilo. Ovdje se očito radi o inicijativi jednog čovjeka. S kim je on bio povezan, to će vrijeme pokazati", rekao je Jandroković. "Ali ovo jeftino napadanje oporbe, pa i dijela medija prema HDZ-u, pokušaj stvaranja klime da se radi o nekakvoj Fimi medije - to su sve bezvezne i amaterske političke smicalice koje, siguran sam, neće proći kod građana", dodao je.

Jandroković je odbacio i teze oporbenog Mosta prema kojima Lovrinčević nije smijenjen zbog korupcije nego zbog upitne lojalnosti. "Nema dileme da korupciju treba istražiti", ističe predsjednik Sabora. Mostu ovo nije prvi put da nekritički preuzme neku informaciju i distribuira je u javnost, a toj stranci uopće nije bitno je li ta informacija točna, već hoće li ona učiniti štetu HDZ-u, dodao je.

Jandroković je također rekao kako je riječ o situaciji koja se teško može uspoređivati sa svim što smo do sada viđali, i postoji jako puno interpretacija i spina. Naglasio je i kako je Lovrinčević imao vrlo intenzivnu komunikaciju sa zastupnikom oporbenog Mosta Nikolom Grmojom, iz koje je jasno vidljivo da mu daje naputke i narative kojima on treba napadati HDZ i Vladu, a posebno premijera Andreja Plenkovića. "Jučer i danas izlaze informacije o energetskom sukobu između PPD-a i MOL-a oko primata u distribuciji plina. Moguće je da su se tu, svjesno ili nesvjesno, pojavljuju i neki zastupnici Mosta kao oni koji zastupaju interese koji nisu u korist RH. Ovdje sam vrlo oprezan zato što su to vrlo teške stvari", procijenio e Jandroković.

Oporba jalova, bez rješenja kako pobijediti HDZ

S obzirom da Hrvatska za malo više od dva tjedna ulazi u izbornu godinu te se bliži trenutak raspuštanja aktualnog saziva Hrvatskog sabora, Jandroković je zahtjev SDP-a za trenutnim raspuštanjem Sabora nazvao ''diletantskim i neozbiljnim".

"Oporba je jalova, bez rješenja kako pobijediti HDZ i njegove partnere. Sve što čine je rezultat njihove nemoći", zaključio je Jandroković.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Mario Radić: Državnim novcem plaćena je kampanja Mosta i HDZ-a. Od toga ne mogu pobjeći