Jandroković: Dr. Bačić cijenjeni liječnik, u političkom djelovanju težio javnom dobru

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković danas je u povodu smrti bivšeg saborskog zastupnika dr. Stjepana Bačića uputio izraze sućuti njegovoj obitelji, ističući kako je dr. Bačić u političkom djelovanju uvijek istinski težio javnom dobru, te je bio višegodišnji ravnatelj Kliničke bolnice Merkur, cijenjeni liječnik i dragovoljac u Domovinskome ratu.

"S velikom sam tugom primio vijest o iznenadnoj smrti našeg bivšeg kolege saborskog zastupnika, dr. Stjepana Bačića.

Primarijusa Stjepana Bačića pamtit ćemo kao saborskog zastupnika i dugogodišnjeg člana Hrvatske demokratske zajednice koji je u svojemu političkom djelovanju uvijek istinski težio ostvarenju ciljeva za javno dobro. Cijenjeni liječnik i dragovoljac u Domovinskome ratu te višegodišnji ravnatelj Kliničke bolnice Merkur, uvaženi kolega Bačić, svojim predanim i stručnim radom ostat će u trajnom sjećanju brojnih pacijenata kojima je bio posvećen", istaknuo je predsjednik Sabora Jandroković.

Kao predsjednik Udruge Macelj 1945. dr. Bačić je bio ustrajni borac za istinu te je dao veliki doprinos istraživanju i obilježavanju spomena na hrvatske žrtve komunističkog režima, dodao je Jandroković, izrazivši sućut obitelji dr. Stjepana Bačića u ime Hrvatskoga sabora i osobno.

Bivši saborski zastupnik HDZ-a dr. Stjepan Bačić umro je jučer iznenada u 73. godini života u Zagrebu. Rođen je 1945. u Oriovcu kod Slavonskog Broda, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te specijalizirao otorinolaringologiju.

Primarijus Bačić bio je zastupnik u Hrvatskom saboru od 2003. do 2008. godine. U razdoblju od 1990. do 1998. bio je ravnatelj Kliničke bolnice Merkur, a zamjenik ministra zdravstva od 1998. do 2000. godine. Nakon umirovljenja dr. Bačić je bio predsjednik Udruge Macelj.