Iznenada preminuo Stjepan Bačić, bivši saborski zastupnik HDZ-a

Bivši saborski zastupnik HDZ-a Stjepan Bačić preminuo je u utorak iznenada u 73. godini života u Zagrebu, doznaje se iz kruga njegove obitelji.

Primarijus Bačić bio je zastupnik u Hrvatskom saboru od 2003. do 2008. godine. U razdoblju od 1990. do 1998. Bačić je bio ravnatelj Kliničke bolnice Merkur, a zamjenik ministra zdravstva od 1998. do 2000. godine. Nakon umirovljenja Bačić je bio predsjednik Udruge Macelj.



Stjepan Bačić rođen je 10. rujna 1945. u Oriovcu kod Slavonskog Broda. Završio je Medicinski fakultet u Zagrebu te specijalizirao otorinolaringologiju.