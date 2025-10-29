JANAF: Odlučno odbacujemo tvrdnje Slovnafta

Na optužbe iz slovačkog Slovnafta, oglasio se danas Jadranski naftovod. Slovaci, naime, optužuju kako je JANAF smanjio isporuke neruske nafte zbog tehničkih razloga te je tako ugrozio nastojanja slovačke naftne kompanije da se odmakne od ruske nafte. Tvrde kako se radi o kršenju ugovora a optužbe su jučer objavljene na globalnoj novinskoj agenciji Reuters. U JANAF-u kažu kako s njihove strane nije došlo do kršenja bilo koje obveze iz Ugovora o transportu sirove nafte sustavom JANAF-a. - Odlučno odbacujemo tvrdnje Slovnafta kao dijela MOL Grupe, vezano uz kršenje odredbi ugovora kao neistinite i neutemeljene jer se transport nafte sustavom JANAF-a odvija sukladno kalendaru transporta, a sve sukladno zaključenom Ugovoru, Tehničkim uvjetima za pristup transportnim kapacitetima JANAF-a i uobičajenoj poslovnoj praksi. Pozivamo MOL Grupu da, u skladu s načelima dobre vjere i pravičnosti, poveća iskorištenost kapaciteta naftovoda na operativnoj razini, jer je trenutno korištenje cjevovoda od strane MOL Grupe znatno ispod ugovorene i uobičajene poslovne prakse u djelatnosti transporta nafte naftovodom, navode u JANAF-u u današnjem priopćenju. Na Reutersu podsjećaju kako Slovnaft, dio mađarske naftne i plinske grupe MOL, uglavnom prerađuje rusku naftu i ima izuzeće od sankcija Europske unije koje mu omogućuje izvoz proizvoda dobivenih iz tih isporuka. Ali i da je kompanija nastojala povećati količinu neruske sirove nafte u svojoj rafineriji i trebala je imati mješavinu od 50 posto neruske sirove nafte u listopadu i studenom, prema njihovom glasnogovorniku.