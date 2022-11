Jakšić: Plenković bježi od ključnog pitanja u vezi Ine, a nedopustivo je ono što se Orbanu dozvoljava

Postojeća izborna pravila su najčešće i najviše išla na ruku HDZ-u. Sad nakon ovog popisa stanovništva neke stvari isplivale su na površinu, kao i ono na što Ustavni sud upozorava godinama. Ustavni sud neće pristati na izbore u ovakvom izbornom modelu, i tu sad dolazimo do problema nečinjenja od strane HDZ-a i vlade HDZ-a - rekao je SDP-ov saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić u političkom intervjuu tjedna s novinarkom Petrom Maretić Žonja za Večernji TV.

SDP je već prije izašao s prijedlogom o šest izbornih jedinica, no tada je rečeno da nema potrebe za izmjenama izbornih jedinica. Sad je ta tema postala unutarstranački problem u HDZ-u.

- Ustavni sud je uputio ponešto teških riječi i zaključaka, svoje jasne stavove da ovako više dalje neće ići. Da donesem krajnji sud morao bih vidjeti krajnji prijedlog HDZ-a. Dobro je da će se sad očito neka promjena morati dogoditi. SDP je spreman podržati svako rješenje koje će nas dovesti u model koji će biti prihvatljiv po Ustavu i zakonima – dodao je.

Nakon što je ministar gospodarstva Davor Filipović saslušan na Odboru za gospodarstvo, nije se ništa novo doznalo o aferi Ina.

- Nismo ništa doznali, osim da će si Vlada i HDZ dati puno truda da se zamagli. Nikakvih novih saznanja nemamo, osim što znamo da se dogodio ogroman kriminal i da se netko jako dobro "operjao" na novcima hrvatskih građana, da nažalost i dalje ne dobivamo odgovore gdje su hrvatska nafta i plin, kuda idu i po kojim cijenama. Najgore od svega je što smo se uspjeli uz puno truda Andreja Plenkovića odmaknuti od ključnog fokusa što s Inom dalje? - rekao je Jakšić.

Sama afera ne može pasti u drugi plan, ali više se ne govori o srži, nego daje li uprava daje ostavke, s kime je sve Škugor pio kave, u kojim fazama je bio promaknut...

- To su sve pitanja na koja, naravno, trebamo dobiti odgovore i koje bi trebala dati istražna tijela, ali ključno pitanje od kojeg A. Plenković bježi je što ćemo napraviti s Inom. Imamo li snage da je vratimo u hrvatske ruke, a ako nemamo za to, imamo li snage da promijenimo model upravljanja, gdje je jasno da kad je Ivo Sanader 2009. primio mito dali smo Mađarima nešto što po ni jednom zakonu ne zaslužuju – dodao je.

Koliko je realno da se promijeni način upravljanja?

Ukoliko postoji hrabrosti i ako nema dealova ispod stola, to je moguće, smatra. Uz jasan rad DORH-a na temelju presuda hrvatskih pravosudnih tijela imamo mogućnost pokrenuti pregovore, pa ako je potrebno, kazao je, u Hrvatskom saboru promijeniti zakon o Ini. To je stav SDP-a koji želi sudjelovati u raspravi oko toga što će biti s Inom.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 02.11.2022. , Zagreb - Misel Jaksic, gradonacelnik Koprivnice. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL/PIXSELL

- Hrvatska politika, poglavito HDZ, prema Viktoru Orbanu jako je servilna. Koji je razlog, je li samo politika, nemam tih saznanja. Ono što mu se dozvoljava raditi s hrvatskim dijelom Ine i Mola nije prihvatljivo i ne može se nazvati novim suverenizmom kako to HDZ želi prezentirati - rekao je.

Premijerovo nedolaženje na saborska tijela ocjenjuje katastrofalnim.

- Znači da ne želi odgovarati hrvatskoj javnosti na opravdana pitanja nakon ovog kriminala – rekao je i dodao da zasad nije u planu sazivanje sjednice Odbora za pravosuđe o toj temi.

Oporba je u ovome oko Ine pokazala da je spremna okupiti se oko nacionalnih interesa bez obzira na jasne ideološke razlike, što nije jednostavno kad vlada minira svake pokušaje rasprave. Govoreći o rejtingu SDP-a koji ne raste unatoč aferi u Ini, rekao je da moraju biti još energičniji u promoviranju svojih politika i još jasniji u svojim prijedlozima. SDP sam sebi mora odgovoriti na pitanje gdje se u 10 ili 15 godina pogriješilo.

- Definitivno je da smo radili greške i da se jedan dio građana maknuo od nas zbog razočarenja. Tako se pojavio Možemo!, vjerojatno Ivica Puljak u Splitu i još neki – rekao je Jakšić.

SDP nije stranka koja bi trebala pred nekime klečati.

- SDP kao najjača oporbena stranka ima odgovornost vidjeti koji se to blok može okupiti da ova vlada ode u političku povijest. S Možemo! SDP imamo dodirnih točaka.

- Za svaku sam kombinaciju koja će omogućiti vladu SDP-a lijevog građanskog centra – poručio je.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 02.11.2022. , Zagreb - Misel Jaksic, gradonacelnik Koprivnice. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL/PIXSELL

O sukobima premijera i predsjednika rekao je da svaki ima svoj politički stil i ne slaže se s načinom njihove komunikacije. Predsjednika se bojkotira, na primjer oko pitanja obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

- HDZ nažalost i danas i kroz povijest pokazuju da gledaju na Hrvatsku kao "Hrvatske jednako HDZ". Predsjednik otvara puno dobrih tema – rekao je i postavio pitanje što bi HDZ radio da je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, a na vlasti SDP-ova Vlada. Bismo li, pitao je, imali nove šatore, splitsku rivu i berače kestena?

O obuci ukrajinskih vojnika rekao je da su Hrvatska, a i SDP u Saboru stali nedvosmisleno na stranu Ukrajine.

- Nismo protiv obuke vojnika uz uvjet da saznamo koje su to zemlje, koliko je to ljudi i je li to samo briselski dogovor dva premijera da bi se nekome omilili – rekao je.

- Za krajnji zaključak treba znati ide li u to cijela EU i NATO, a ne da ispadne da je to netko nekome obećao i da želimo pokazati da smo veći Europejci od Europejaca – zaključio je.

Žalosti ga što A. Plenković konstruira svađe s predsjednikom Milanovićem pokušavajući izbjeći Ustav.

- Budi frajer do kraja i reci da idemo na referendum ili traženje mogućnosti u Saboru, pa da vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske postane Mario Banožić. Neka se građani izjasne žele li to – kazao je Jakšić.