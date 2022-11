Grmoja: Na saslušanje su pozvani članovi NO Ine, ali opet i Plenković, Ćorić te Filipović

Mostov Nikola Grmoja danas je najavio treću sjednicu Antikorupcijskog vijeća na temu afere u Ini koja će se održati idući tjedan, u utorak. Na upit novinara koga je sve pozvao na ovo saslušanje, tko se odazvao i što očekuje, Grmoja reče:

- Nakon članova uprave Ine, koje smo zvali na prošlu, drugu sjednicu, sada zovemo članove Nadzornog odbora Ine koji su bili u Ini i sigurno imaju saznanja i oko poslovanja Ine i oko moguće korupcije i oko odluka koje su se donosile, a idu na štetu građana Hrvatske jer favoriziraju mađarske interese i interese MOL-a. Na sjednicu će sigurno doći minimalno jedan član NO-a, a vidjet ćemo hoće li i ostali. Nastavljamo rasvjetljavati i samo funkcioniranje Ine, i odnos Vlade prema Ini, i odnos Vlade i MOL-a prema Ini, ali i korupciju koja se očito događa i pred kojom, uvjereni smo, Vlada i MOL zatvaraju oči, a sve to koristi ostvarenju mađarskih nacionalnih interesa. Usto, poziv za ovom sjednicom Antikorupcijskog vijeća opet je upućen i premijeru Andreju Plenkoviću, i bivšem ministru Tomislavu Ćoriću, i sadašnjem ministru Davoru Filipoviću.

Grmoja se potom osvrnuo i na današnje privremeno zatvaranje riječke rafinerije, cijene dizela koje idu u nebo... Istaknuo je da zbog svega toga trebamo biti zabrinuti.

- Trebamo biti zabrinuti jer smo u jeku energetske krize ostali bez dviju rafinerija. Zanimljivo, kada je MOL obnavljao svoju rafineriju u Mađarskoj, kada je implementirao sličan sustav koji se sad implementira u Rijeci, tada se rafinerija nije zatvarala. I stoga je ovo sad jedna jako sumnjiva odluka. Ugašena je sisačka rafinerija. Prema svjedočenju bivšeg člana Uprave Ine Davora Majera, to je zagovarao i sam premijer Plenković preko ministra Ćorića, i to kako bismo od Mađara dobili zeleno svjetlo za ulazak u Schengen i OECD. I sad još u jeku krize i zatvaranja riječke rafinerije mi izvozimo našu naftu u Mađarsku pa onda od Mađarske kupujemo derivate po puno većim cijenama. To je apsolutno neprihvatljivo. Trebalo bi razmisliti o tome da Mađarima platimo samo cijenu obrade u mađarskim rafinerijama, ako su oni uistinu strateški partneri Hrvatske - naglasio je saborski zastupnik Mosta i predsjednik saborskog Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja.

