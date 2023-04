Jak vjetar na Jadranu, zabrana za neke skupine vozila. Očekuje se promjenjivo vrijeme

Zbog jakog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za vozila s natkrivenim teretnim prostorom, izvijestio je u nedjelju HAK.

Kolnicu su mokri i skliski mjestimice u unutrašnjosti. U povodu blagdana Uskrsa zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5t na pojedinim cestama u Istri i priobalju (osim autocesta i DC1) danas na (Uskrs) od 15 do 23 sata i 10. travnja (Uskrsni ponedjeljak) od 14 do 23 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) tako je prognozirao kako se tijekom dana očekuje pretežito oblačno u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti promijenjivo vrijeme uz sunčana razdoblja. Povremeno malo kiše, većinom na kopnu, a popodne češće i u Dalmaciji. U višem gorju može biti slabe susnježice ili snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena, na sjevernom dijelu mjestimice i jaka bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 8 i 11, na Jadranu od 14 do 17 Celzijevih stupnjeva.

A zbog jačeg vjetra ove je nedelje upaljen i žuti Meteoalarm diljem Jadrana, dok će nešto gora situacija bili na području Velebitskog kanala za koji je upaljeno narančasto upozorenje. Slična situacija očekuje se na Uskrsni ponedjeljak, dok bi olujna bura s udarima do 65 km/h mogla zapuhati i u Kninskoj regiji.

Foto: DHMZ

Na Jadranu i tijekom ponedjeljka očekuje se barem djelomice sunčano, prognozira DHMZ, a u unutrašnjosti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka uz mogućnost slabe kiše, ponajprije u Dalmaciji, dok je u gorskoj Hrvatskoj moguće i malo susnježice. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, na Jadranu 5 do 10, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 18 °C.

