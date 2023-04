Zagrebačke trgovine ne rade na Uskrs, no većina ih već u ponedjeljak otvara svoja vrata

Place Market

Poznati chefovi izlaze na ulicu: Dolac uvečer postaje street food meka

Od 16 do ponoći svakog petka do 14. srpnja ondje će se svoje lokalne street food specijalitete prezentirati ponajbolji gradski chefovi poput Matije Bregeša i Marka Jantoleka iz Baltazara, Vesne Miletić iz restorana Tač, Bistroa Apetit by Marin Rendić, Maria Mihelja, Brooma 44 i Igora Gudca, Lari i Penatija, Ficleka…