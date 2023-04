Vakula najavio kakvo nas vrijeme očekuje tijekom uskrsnog vikenda: 'Visinska ciklona je iznad nas'

Premda je porast temperature neprijeporan, najprije jutarnje, zatim i popodnevne. No, znatno je manje pouzdana prognoza kiše, u višem gorju čak i snijega. Zna se da će povremene mjestimične oborine biti, ali ne i gdje točno i kada. Naravno, pritom će u dosta mjesta kiša i izostati, i to osobito na Jadranu, gdje će neki dani čak biti i pretežno sunčani - trenutačno najvjerojatnije ponedjeljak i srijeda. Povremena kiša na većini je Jadrana moguća u nedjelju i utorak. No nemojte se začuditi ako već u subotu čujete sasvim suprotno. Visinska je ciklona iznad nas! Sretno! - prognoza je to poznatog meteorologa Zorana Vakule s HRT-a za nadolazeći uskrsnji vikend te tjedan koji slijedi.

Subota će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačna i za travanj razmjerno hladna. Srećom "minusi" će izostati, ali u većini mjesta ne i povremena kiša u malim količinama - vrlo vjerojatno po iznosu i manjim od vrijednosti najniže temperature, koja će biti od 2 do 4 °C. Tijekom dana pak najviša oko 10 °C.

podjednaka, uz ipak malo veći raspon - od oko 8 °C u oblačnom Međimurju do oko 11 °C u promjenjivijoj Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji. Povremena mjestimična kiša moguća je posvuda, ali će vjerojatno ostati i suhih mjesta.Promjenjivo oblačno, ponegdje uz malo kiše bit će i u našim najzapadnijim krajevima, najava je to Vakule. Štoviše, u višemmože pasti i malo snijega. Nakon u noći i ujutro slabe do umjerene bure okrenut će na podjednako jugo, a navečer ćejačati bura pa će u noći na Uskrs podno Velebita lokalno vjerojatno biti i olujnih udara. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti -2 do 3 °C, uz more 4 do 9 °C, a najviša 14, 15 °C, u nižem gorju oko 10 °C.Niža od prosječne za 8. dan travnja bit će i na sunčanijem te većinom suhom, kao i u promjenjivo oblačnoj te nestabilnijoj, gdje je velika vjerojatnost za ponegdje malo kiše, uglavnom u obliku pljuskova. Vjetar slab do umjeren, većinom jugo i južni, a more malo valovito, prema otvorenome i umjereno. Podjednako ne odviše valovito i vjetrovito i, u subotu našem najsunčanijem području, uz temperaturu zraka ujutro od 4 do 9 °C, poslijepodne oko 15 °C. Kratkotrajne oborine moguće su uglavnom u unutrašnjosti, uz granicu.

Tijekom većinom vjetrovitijeg Uskrsa se uz promjenjivu naoblaku vjerojatnost kiše povećava na cijelom Jadranu, a u utorak opet osobito na sjevernom, dok je pretežno suho, pa i sunčano najvjerojatnije na Uskrsni ponedjeljak. Temperatura zraka bit će u blagom porastu. I u većini unutrašnjosti sve manje hladno, uz mogućnost manjih "minusa" samo pri tlu, osobito u gorju. No, i dalje promjenjivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, u višem gorju čak i snijeg, najavljuje Vakula.

>> VIDEO Vozačica BMW-om udarila u teretnjak u trogirskoj luci, oboje završili u moru