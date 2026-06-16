Nikad jači SoMo Borac: Uvedena AI kategorija i prestižni SoMo Grand Prix

Počele su prijave za 14. izdanje natjecanja SoMo Borac powered by Aleph, koje i ove godine okuplja najbolje digitalne projekte iz regije. Ovogodišnje izdanje donosi nekoliko važnih novosti, među kojima se posebno ističe uvođenje prve nagrade namijenjene projektima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije. Uz novu AI kategoriju, natjecanje dobiva i SoMo Grand Prix, prestižno priznanje koje će biti dodijeljeno najboljem radu u sklopu streama SoMo Advertising. Novost stiže i u SoMo Media segment, gdje će se dodjeljivati nagrada SoMo Content Engagement, namijenjena organskim sadržajima koji se izdvajaju sposobnošću privlačenja, uključivanja i zadržavanja publike.

Autori digitalnih sadržaja, kampanja i proizvoda koji su obilježili proteklu godinu svoje radove mogu prijaviti do 23. rujna. Pobjednici će biti proglašeni 23. listopada, kada se očekuje i središnji događaj ovogodišnje SoMo sezone. SoMo Borac već se godinama pozicionira kao jedno od najvažnijih regionalnih natjecanja u digitalnoj industriji, s fokusom na projekte koji se ističu inovativnošću, kreativnošću i mjerljivim rezultatima. Četrnaesto izdanje posebno naglašava utjecaj tehnoloških promjena, hrabrost u kreativnom pristupu te radove koji postavljaju nove smjerove u digitalnom okruženju.

Natjecatelji će i ove godine svoje projekte moći prijaviti u dva glavna streama – SoMo Media i SoMo Advertising. U okviru SoMo Media streama prijave su otvorene za niz kategorija, među kojima su Digital Product of the Year, Digital Design of the Year, SoMo Native i Best Media Storytelling. Dodijelit će se i priznanje HUDI Northern Star powered by Aleph.

SoMo Advertising, s druge strane, usmjeren je na najuspješnije digitalne kampanje, aktivacije i proizvode, komunikacijske strategije, performance projekte, videosadržaje te kreativna rješenja koja su ostvarila zapažene rezultate. Potpuni popis kategorija, pravila prijave i uvjeta sudjelovanja dostupan je na službenoj internetskoj stranici SoMo Borca. Osim natjecateljskog programa, SoMo Borac ponovno će okupiti stručnjake iz regije i svijeta na konferenciji posvećenoj budućnosti digitalne industrije. U fokusu će biti trendovi, tehnologije i primjeri dobre prakse koji sve snažnije oblikuju tržište.

„Već četrnaest godina SoMo Borac prati razvoj digitalne industrije i prepoznaje projekte koji pomiču granice kreativnosti, inovacije i poslovnih rezultata. Svako novo izdanje donosi nam presjek onog najboljeg što regionalna scena može ponuditi, a upravo prijavljeni radovi pokazuju kako se industrija razvija, prilagođava novim tehnologijama i podiže standarde izvrsnosti. Veselimo se vidjeti projekte koji su obilježili proteklu godinu te dobiti uvid u najnovije trendove koji će oblikovati našu digitalnu budućnost”, izjavila je Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac. Svi koji svoje radove pošalju do 1. rujna mogu ostvariti povoljniju cijenu kotizacije. Early bird ulaznice za ovogodišnju SoMo konferenciju dostupne su po cijeni od 139 eura, a moguće ih je kupiti do 31. srpnja 2026.