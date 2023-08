Jak potres u Grčkoj: 'Bilo je kao grmljavina'

"Udar je trajao možda četiri do pet skundi. Pod se tresao, ali ništa nije palo", jedan je od komenatara na EMSC-u nakon potresa koji je u nedjelju pogodio Kretu. Drugi svjedoče da je trajao i dulje, neki kažu, čak 30-ak sekundi.

"Bilo je kao grmljavina", kažu treći.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 29 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMeo7Ud

🌐https://t.co/44vngdMAj6

🖥https://t.co/OSr2jauIZw

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/N1wdb0Hfis