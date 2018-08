Jadranka Škarica: Iskorištavao je ovisnike i htio preuzeti udrugu. Mavrović: Navela me na autogeni

Optužbe i tužbe, bolesti, (iz)lječenja, manipulacije umom, životima, prijevare, humanitarne akcije i milijuni kuna trilerska su pozadina i kulminacija jednog odnosa. K tomu, kad se doda da se sve događa na relaciji – bivša boksačka zvijezda i samozatajna voditeljica autogenog treninga – doista djeluje poput filmskog scenarija. Samo što je riječ o realnosti o kojoj je javnost doznala ovih dana nakon istupa Željka Mavrovića koji je prozvao Jadranku Škaricu da je njega i suprugu Jelenu gotovo uvukla u svoju, kako je opisao, sektu u kojoj manipulira ljudima i njihovim životima, da je rasprodao pehare vjerujući da će pomoći njihovoj bolesnoj kćeri. Žena o kojoj govori vodi autogene treninge, svojevrsnu metodu samopomoći, zagrebački kuloari odavno govore da njezine seminare pohode brojni viđeniji ljudi javnog života, a ona sama dosad nikad nije izašla u javnost. Za ovaj razgovor odlučila se kako bi, kako kaže, otkrila prave motive javnih optužbi bivšeg boksačkog asa.

Zašto ste se odlučili izaći u javnost upravo sada? Niste se dosad nikad eksponirali?

Meni je pravilo bilo da se nikada javno ne eksponiram zato što sam željela da meni ljudi dođu ne zbog toga što sam poznata nego zbog toga tko sam i načina kako podučavam autogeni trening. Radim posao kao voditelj autogenog treninga od 1993. godine i nikada do sada nisam izrazila želju objaviti intervju, svoje fotografije ili bilo koji dio iz privatnog života. Sada, s obzirom na neistine objavljene u članku koji sam pročitala u Jutarnjem listu, želim otkriti pozadinu priče zbog koje je gospodin Željko istupio želeći diskreditirati me osobno i profesionalno.

Što smatrate, kako kažete, pozadinom priče?

Kako su pokrenuti sudski sporovi protiv Željka Mavrovića i njegove supruge Jelene Balabanić Mavrović, počeli su zastrašivanjem te osobnim i profesionalnim uništenjem.

O kakvim je sudskim sporovima riječ?

Postoje dva sudska procesa. Prvi se vodi protiv gospodina Željka Mavrovića pred Općinskim sudom u Požegi zbog štete koju je nanio Udruzi PET PLUS. Naime, gospodin Mavrović, kao predsjednik te udruge, zloupotrijebio je svoj položaj te je bivše ovisnike iskoristio tako da je njihovim besplatnim radom i sredstvima Udruge PET PLUS obnovio u cijelosti kuću u Slavoniji, koja je danas u njegovu privatnom vlasništvu. Drugi se proces vodi protiv gospođe Jelene Balabanić Mavrović zbog zloporabe položaja i ovlasti te radi naknade stvarne štete prouzročene Udruzi u iznosu od 22.162,41 euro. Naime, podloga kaznene prijave nalaz je revizije za projekt EU „Zdravi eko život – Healthy Eco Life“ koji je Udruga provodila dok je gospođa Jelena Balabanić Mavrović bila predsjednica Udruge i voditeljica spomenutog projekta. Neovisnom revizijom Europske komisije, koja zadržava pravo provesti reviziju sedam godina nakon provedbe projekata, utvrđen je niz nepravilnosti. Šteta za Udrugu procijenjena je na 22.162,41 euro, od čega je Udruga morala refundirati 13.392,47 eura Europskoj komisiji kako bi i dalje mogla aplicirati za projekte EU. Članak u Jutarnjem listu objavljen je za dugotrajnih pregovora s bračnim parom Mavrović (bivšim rukovodstvom Udruge) radi postizanja nagodbe o isplati učinjene štete, pretpostavljam, kako bi izbjegli plaćanje nadoknade štete u iznosu 22.162,41 euro.

Vi ste bili zajedno u toj udruzi, ali prema svemu što sada javnost može čuti, odnos vam je bio više od poslovnog? Organizirali ste humanitarne akcije zajedno?

Sa Željkom sam bila prijatelj do 2011. godine. Među ostalim, povezivalo nas je članstvo u Udruzi PET PLUS, čiji sam ja jedan od osnivača, a Željko je svojedobno bio počasni član. Na moju preporuku i s mojim punim povjerenjem i podrškom je 2009. postao predsjednik Udruge, a 2010. godine predsjednik Skupštine Udruge, dok je njegova supruga Jelena postala predsjednica Udruge. U prosincu 2003. godine, kao aktivan član Udruge PET PLUS, sudjelovao je u humanitarnoj akciji „Darujmo osmijeh, darujmo život“, zajedno s ostalim članovima Udruge i volonterima. Cilj humanitarne akcije bio je gradnja objekta terapijske zajednice za bivše ovisnike „Tvoja staza“ u mjestu Orle pokraj Velike Gorice. Gospodin Željko Mavrović donirao je svoje pehare i medalje, zajedno s drugim sportašima, također našim velikanima, a među njima su: Goran Ivanišević, Janica i Ivica Kostelić, Zvonimir Boban, Gordan Kožulj, Mirko Filipović, Stipe Drviš, Zoran Primorac, Perica Bukić i Slavko Goluža. Tvrtke i osobe iz svijeta gospodarstva su kupile donirane sportske trofeje: u toj je humanitarnoj akciji prikupljeno 534.200 kuna.

Tijekom ove humanitarne akcije, u prosincu 2003. godine, kći supružnika Mavrović, rođena u svibnju 2003., imala je šest mjeseci i bila potpuno zdrava. Oboljela je 2005. godine tako da sigurno nije prodao sportske trofeje, kako navodi, da bi meni dao novac za liječenje svoje kćeri, koju ja nikad i nisam liječila. Također napominjem da gospodin Mavrović meni nikad nije dao novac u bilo kojem iznosu. Naše je prijateljstvo završilo 2011. godine kada su supružnici Mavrović željeli potpuno izmijeniti Udrugu, promijeniti naziv, logo i statut Udruge te učlaniti nove redovne članove koji bi ih podržali u namjeri da nastave dotadašnju praksu pogodovanja privatnim interesima supružnika Mavrović. Gospođa Jelena, kao predsjednica Udruge, nije raspisivala javne natječaje, primjerice, za dostavno vozilo za potrebe Udruge, nego je direktnom pogodbom s tadašnjom tvrtkom svoga supruga, njemu isplaćivala 3000 kn za mjesečni najam rabljenog službenog vozila (u što nije bio uključen trošak goriva, registracije, osiguranja i tehničkog održavanja). Drugi je primjer još veće pogodovanje Eko centru i kršenja pravila javne nabave u EU projektu SOCPOD, za koji je nacionalni kontrolor IPA Prekograničnog projekta Slovenija – Hrvatska, odobrio raskid ugovora Udruzi PET PLUS, kojoj je učinjena šteta u ukupnom iznosu od 15.650 kn. Tadašnje članstvo Udruge usprotivilo se pokušaju bračnog para Mavrović da je preuzme, a kako sam odbila Željkovu molbu da ga podržim u njihovim nastojanjima, naše je prijateljstvo prekinuto.

Što je bilo s prikupljenim novcem?

Temeljem prikupljenih novčanih sredstava od aukcije, Udruga je kupila zemljište u selu Orle blizu Velike Gorice i izradila projektnu dokumentaciju za buduću terapijsku zajednicu. Zajednica je izgrađena u potpunosti pomoću još jedne humanitarne akcije „Ovisni o nama“ 2008. godine, koju su organizirali isključivo volonteri Udruge. Uz potporu partnera prikupljeno je 1,735.360,80 kuna. Tim je sredstvima sagrađena i opremljena kuća za smještaj i rehabilitaciju bivših ovisnika. Međutim, umjesto da se štićenici smjeste u novoizgrađeni objekt, gospodin Željko Mavrović je, kao predsjednik Udruge, a pod izgovorom provođenja programa rehabilitacije, štićenike Udruge (bivše ovisnike) odveo u svoju kuću na imanje u Slavoniji. Oni su mu bili besplatna radna snaga, o čemu postoji njihova pisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika. Bivši ovisnici su, osim rada u pekari, svinjogojskoj farmi i poljima, sve u vlasništvu tvrtki gospodina Željka, uredili i obnovili njegovu kuću u Slavoniji sredstvima Udruge. Ovo je područje sudskog spora. U srpnju 2012. Željko je štićenike Udruge (bivše ovisnike) doslovno istjerao na cestu. U tom su razdoblju bili pokrenuti projekti za rehabilitaciju bivših ovisnika na području Požeško-slavonske županije te su se aktivnosti morale provesti na području te županije. Zbog toga se štićenici Udruge nisu mogli vratiti u sagrađenu terapijsku zajednicu „Tvoja Staza“ u Orlima, već je Udruga bila primorana naći privremeni smještaj u području Požeško-slavonske županije. Korisnici su bili smješteni u iznajmljenom objektu u Novom Zvečevu i nakon svih odrađenih projektnih aktivnosti preseljeni su u Orle, u završeni objekt koji je dotad godinama stajao prazan.

Zašto tada nitko nije reagirao ako se te ljude iskorištavalo?

Reagiralo se nakon ostavke predsjednice Udruge (gospođe Mavrović) kada su ustanovljene nepravilnosti i kada su se štićenici, nakon promjene rukovodstva Udruge, osjetili sigurnim da iznesu činjenice koje govore o njihovom izrabljivanju. Novo rukovodstvo Udruge prvo je hitno pronašlo privremeni smještaj za štićenike u Novom Zvečevu (na području Požeško-slavonske županije), prikupljeni su i poslani paketi humanitarne pomoći (hrana, higijenske potrepštine i slično). Istovremeno je u sjedištu Udruge utvrđen nedostatak dokumentacije, provedena je interna pravno-financijska revizija, kontaktiralo se s nadležnim tijelima u svrhu kontrole provedbe nedovršenih projekata te su prikupljeni materijalni dokazi. Uzastopno su kontaktirani sa supružnicima Mavrović kako bi se mirnim putem riješile sve uočene nepravilnosti, no oni su se oglušili na sve pozive.

Kako komentirate danas njegov javni istup?

Šokiralo me je jako. Oglušivanje na sve pozive za mirno rješavanje nepravilnosti u Udruzi te svi njegovi postupci zbog kojih je prijateljstvo prekinuto jedno, a moje diskreditiranje, osobno i profesionalno, iznošenjem neistina i medijskim linčem nešto je što me jako ražalostilo i nisam mogla ni naslutiti dokle je spreman ići. Najviše me rastužilo što manipulira javnim mnijenjem bolešću svog djeteta.

Jeste mu vi obećavali izliječiti dijete?

Nikada nikome ne obećavam ništa, a najmanje mogu nekome obećati da nekoga mogu izliječiti. Mogu biti podrška, mogu pomoći prebroditi kriznu situaciju i tu je završena moja uloga.

Što je zapravo autogeni trening?

Autogeni trening medicinski je i znanstveno priznata tehnika relaksacije i samopomoći, koju je utemeljio njemački doktor Schultz, a provodi se u cijelom svijetu. Kao voditeljica autogenog treninga radim od 1993. godine, prenosim ljudima načine kako si mogu pomoći sami u svim životnim okolnostima.

Kako ste se vi uopće počeli baviti time?

Imala sam problema sa srcem, bubrezima i migrenama pa sam tražila rješenje. Počela sam se baviti autogenim treningom još 1976. godine. Želeći riješiti navedene zdravstvene probleme potražila sam druge načine pomoći. Rješavajući ih, u meni se rodila želja da učim i prenosim načine samopomoći. Osjećala sam kako dobiveno iskustvo želim dijeliti drugima jer bi bilo od neprocjenjive štete držati ga samo za sebe. Sada sam zdrava. Moj zadnji stečeni akademski naziv na medicini jest magistra znanosti iz područja dječje i adolescentne psihijatrije, a doktorirala sam na području komunikologije. Od 1993. voditeljica sam autogenog treninga. Svoju sam metodologiju provođenja obuke autogenog treninga zaštitila kao intelektualno vlasništvo.

Mavrović: Navela me na autogeni, davao sam joj novac, a odbacila me je kad sam ostao bez njega - Nisam imao potrebu ići u javnost sa cijelom tom pričom, zalizao sam svoje rane, priznao sam si da smo i ja i supruga bili naivni i glupi. Nisam se htio vraćati tome, ali tu je niz ljudi koji su moji prijatelji i koji su mi se obratili, a njezin način otimanja novca zadnje dvije tri godine više nije kao prije, sad se prodaju razni tečajevi itd. - odgovara Željko Mavrović na optužbe Jadranke Škarice i tvrdi da nikakvu tužbu od nje ili udruge nije dobio. Tvrdi i da je Škarica njega i suprugu odbacila kada je došla kriza i kada su ostali bez novca, a da su mjesečno davali Udruzi 30 tisuća kuna. - Supruga je u Udruzi radila besplatno godinu dana, vodila europske projekte i kasnije je u reviziji jednog od tih projekata bila neka pravna začkoljica koju ni ozbiljni odvjetnici ne bi shvatili što i na koji način treba pa je Eu donacija umanjena za deset, 15 posto i to je to. Dakle, nije nitko nikakav novac sebi uzeo nego je donacija umanjena. Uostalom da li je moguće da bih ja ili znate li ijednog sportaša koji bi prodao svoje trofeje, svoje relikvije, za neke sitne koristi?! Ja sam Jadranki Škarici davao svoj život, svoju energiju puno godina, imao sam u svojim firmama zaposlene, da kažem, njezine učenike, sve sam joj davao u ruke - opisuje Mavrović. U prvi kontakt su stupili kada se prestao profesionalno baviti sportom i kada je u tom prijelazu iz vrhunskog sportaša u “običan život” trebao vrijeme prilagodbe te mu je supruga uputila da postoji jedna dobra psihijatrica. Bila je to Škarica kojoj je u startu išao na individualne razgovore gdje ga je, kaže, navela na autogeni trening kao i mnoge ljude. Za njihovo dijete na respiratoru ga je, kaže, uvjeravala da je dobro jer je sve u njenim rukama.

