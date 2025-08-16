Jačanje desnice u Hrvatskoj nije isključivo Plenkovićeva odgovornost

Većina komentatora koji se s pravom zgražaju nad nepodnošljivom lakoćom korištenja ustaške simbolike, što obilježava ovo ljeto u Hrvatskoj, manje-više se slaže oko toga da je Andrej Plenković, kao predsjednik HDZ-a i premijer, kriv za tu situaciju jer ju je ili omogućio ili nije dovoljno učinkovito spriječio. Taj argument stoji, ali samo djelomično. Nominalno je točan, ali u sadržajnom smislu nešto se bitno prešućuje, što taj argument čini sadržajno tankim.
Nebitni ste! Narod Vas: novinare, kolumniste i partiju i tifusare nije pitao kad je na referendumu izašao iz Jugoslavije. Neće vas pitati no što će slušati, pjevati i uzvikivati. Kad se skupi dovoljna kritična masa (a samo nastavite pilati) nitii policija niti sudovi niti politika neće moći ništa.