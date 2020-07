Izvanredna presica u Zadru: Virus je ušao u vrtić i starački dom, strahujemo od novih žarišta

Zadarska bolnica u velikim je problemima nakon što je utvrđeno da je jedna od novozaraženih i liječnica anesteziologije zadarske bolnice. Zbog tog nalaza u samoizolaciju je otišlo čak deset liječnika i tri medicinske sestre koje su bile s njom u kontaktu.

Liječnica se, doznajemo, najvjerojatnije zarazila od kćeri koja je bila na vjenčanju s 300 osoba prošlog vikenda na zadarskom području, a odakle je već niz dokazanih slučajeva COVID-19. U Zadru je u petak ujutro bilo evidentirano 14 novozaraženih osoba, a od toga broja 12 ih je vezano uz nedavno održano vjenčanje, a dvije osobe zarazile su se na nekom drugom mjestu.

Tom prilikom ispred zadarske bolnice novinarima su se obratili ravnatelj Opće bolnice u Zadru Željko Čulina te epidemiolog Alan Medić.

"Danas smo zabilježili povećan broj zaraženih od koronavirusa. Što se tiče zadarske bolnice, imamo jednu zaraženu djelatnicu. Odmah smo poduzeli sve mjere predostrožnosti. U suradnji s epidemiolozima napravili smo izvide i odlučeno je da 13 djelatnika bolnice mora ići u samoizolaciju. Riječ je o deset liječnika specijalista anestezije te tri medicinske sestre. O svemu smo odmah izvijestili lokalni stožer i ministra zdravstva Vilija Beroša. On nam je dao podršku i obećao svu pomoć koja bude neophodna kako bismo mogli skrbiti o našim pacijentima. Ministar nam je u Zadar uputio četiri specijalista anestezije za ispomoć", kazao je Čulina te dodao da će se u bolnice primati maligni bolesnici i hitni slučajevi, kao i oni pacijenti kojima je neophodno liječenje.

"Još uvijek nema razloga za zabrinutost što se tiče dolazaka u bolnicu", poručio je, a zatim je riječ preuzeo epidemiolog Alan Medić.

"Imamo 16 novozaraženih u Zadru, ukupan broj ljudi koji je vezan za svadbu je 22 i tu je još jedna osoba, ali koja ima prebivalište u Zagrebu. Ukupan broj ljudi koji smo stavili u samoizolaciju u vezi s ova 22 kontakta jest 120. Dodatno smo u samoizolaciju stavili još 41 čovjeka sa svadbe. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo. Koronavirus se jako brzo širi u zatvorenim prostorima s dosta bliskih kontakata. Trebamo paziti na to jer virusu ne treba mnogo vremena da uđe u najosjetljivije ustanove poput staračkih domova", kazao je dodavši da apelira na sve građane da, kad idu na masovna okupljanja, paze jedni na druge, drže distancu, da se ne rukuju bez razloga te da redovito peru ruke.

"U protivnom nećemo kontrolirati situaciju. Ako nam se dogodi još nekoliko ovakvih svadbi, onda smo u problemu", tvrdi Medić.

"Što se tiče plesanja na svadbama, vlakići i ostale stvari. To su preporuke nacionalnog Stožera. Mi tu ne možemo ništa. Ja mogu na javnost apelirati kao epidemiolog i kao čovjek", zaključio je dodavši kako je u samoizolaciji i jedna djelatnica iz zadarskog vrtića te djelatnica staračkog doma koja je također bila na spomenutoj svadbi.

"Klinička slika svih zaraženih jako je blaga. Nadam se da će tako i ostati, ali strah nas je mogućih kontakata koje su zaraženi u međuvremenu ostvarili sa svojim bližnjima. Preporučio bih svima da budu što više na otvorenom, a u zatvorenim prostorima da nose maske i drže socijalnu distancu. Sa svadbe ima pozitivnih gostiju, članova benda. Ima tu svega, ali to sada nije bitno. To je bila svadba od 300 ljudi. Simptomi svih zaraženih bili su malaksalost, blaga grlobolja, malo povišena temperatura, kašalj. Mnogi od njih pripisivali su to slavlju i mamurluku", kazao je i otkrio od čega najviše strahuju.

"Trenutačno nas nije strah toliko za njihovo zdravlje jer im je klinička slika dobra, strahujemo od novih žarišta koja su ti ljudi u nekoliko dana mogli potaknuti ne znajući da su zaraženi", kazao je epidemiolog uz napomenu kako bi svima bilo lakše raditi zdravstveni posao da se ograniči broj gostiju na svadbama.