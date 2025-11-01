Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVILI MEDIJI

Izraelu predani posmrtni ostaci koji ne pripadaju taocima

Palestinians shop at a market, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Khan Younis
Ramadan Abed/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.11.2025.
u 12:01

Tijela 11 talaca još uvijek su u Gazi, među njima tijela dvoje stranih državljana. Hamas je oslobodio 20 živih talaca i predao posmrtne ostatke njih 17 nakon što je 10. listopada na snagu stupilo primirje s Izraelom nakon dvije godine rat

Djelomični ostaci triju tijela u Gazi, koji su predani Izraelu u noći s petka na subotu, ne pripadaju taocima koji se još uvijek drže na palestinskom teritoriju, objavili su u subotu izraelski mediji. Izraelska vlada nije odmah komentirala izvješća. Međunarodni odbor Crvenog križa priopćio je u petak navečer da je omogućio prijevoz posmrtnih ostataka tri osobe iz Pojasa Gaze izraelskim vlastima radi identifikacije. Za razliku od ranijih postupanja, Hamas sada nije objavio da predaje posmrtne ostatke talaca koje su militanti držali u Gazi.

Tijela 11 talaca još uvijek su u Gazi, među njima tijela dvoje stranih državljana. Hamas je oslobodio 20 živih talaca i predao posmrtne ostatke njih 17 nakon što je 10. listopada na snagu stupilo primirje s Izraelom nakon dvije godine rata.

Primirje postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država, koje ostavlja neriješena problematična pitanja poput razoružanja Hamasa i vremenskog okvira za izraelsko povlačenje snaga iz Gaze, testirano je povremenim izbijanjem nasilja od stupanja na snagu.

Ključne riječi
taoci Hamas Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Na današnji dan 1922. rođen je Franjo Tuđman
40
POSLJEDNJI POZDRAV

Franjo Tuđman tog dana proživljavao je agoniju, zadnjim atomima snage došao je do Oltara domovine

Blagdan Svih svetih dan je kada je hrvatski narod posljednji put vidio prvog predsjednika Lijepe Naše. Tog maglovitog i tmurnog 1. studenog 1999. godine dr. Franjo Tuđman je, u bolovima i vidljivo iscrpljen, posjetio Oltar domovine na Medvedgradu, kako bi na dan sjećanja na mrtve odao počast svima koji su dali svoje živote za Hrvatsku. Bio je to njegov posljednji, protokolarni čin i posljednje pojavljivanje u javnosti, nakon čega je uslijedilo i posljednjih 40 dana života u bolničkoj postelji.

Učitaj još

Kupnja