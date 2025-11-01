Izraelu predani posmrtni ostaci koji ne pripadaju taocima

Djelomični ostaci triju tijela u Gazi, koji su predani Izraelu u noći s petka na subotu, ne pripadaju taocima koji se još uvijek drže na palestinskom teritoriju, objavili su u subotu izraelski mediji. Izraelska vlada nije odmah komentirala izvješća. Međunarodni odbor Crvenog križa priopćio je u petak navečer da je omogućio prijevoz posmrtnih ostataka tri osobe iz Pojasa Gaze izraelskim vlastima radi identifikacije. Za razliku od ranijih postupanja, Hamas sada nije objavio da predaje posmrtne ostatke talaca koje su militanti držali u Gazi.

Tijela 11 talaca još uvijek su u Gazi, među njima tijela dvoje stranih državljana. Hamas je oslobodio 20 živih talaca i predao posmrtne ostatke njih 17 nakon što je 10. listopada na snagu stupilo primirje s Izraelom nakon dvije godine rata.

Primirje postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država, koje ostavlja neriješena problematična pitanja poput razoružanja Hamasa i vremenskog okvira za izraelsko povlačenje snaga iz Gaze, testirano je povremenim izbijanjem nasilja od stupanja na snagu.