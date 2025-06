Izrael uništio posljednje iranske F-14 Tomcate: Udarili na zračnu bazu u Isfahanu

Izraelske zračne snage objavile su snimke koje potvrđuju uništenje dvaju borbenih zrakoplova F-14 Tomcat tijekom napada na iransku vojnu bazu u Isfahanu. Analitičari ovaj potez opisuju kao simboličan, ali i strateški značajan udarac za iranske zračne snage. Kako navode izvori iz Tel Aviva, napad je dio šire vojne strategije usmjerene na smanjivanje iranskih kapaciteta u protuzračnoj obrani i borbenom zrakoplovstvu. Napadnuti su ciljevi povezani s koordinacijom zračnih napada ili zaštitom važnih vojnih objekata poput nuklearnih i raketnih postrojenja. Iz izraelske vojske poručuju: "Napad je proveden uz potpunu kontrolu zračnog prostora". Prema dostupnim informacijama, oba F-14 Tomcata bila su parkirana na pisti u trenutku udara i nisu bila u aktivnoj službi. Ipak, riječ je o simboličnom gubitku – radi se o posljednjim aktivnim primjercima legendarnog američkog lovca, koji je iz flote američke mornarice povučen još 2006. godine.

Iran je jedina zemlja koja ih je zadržala u operativnoj upotrebi, zahvaljujući godinama truda domaće vojne industrije unatoč embargu i otežanoj nabavi dijelova. Od izvornih 79 aviona koje je Iran nabavio od SAD-a 1976., kada je zemljom još upravljao šah Reza Pahlavi, procjenjuje se da ih je preostalo oko 40, uključujući i modernizirane verzije F-14AM. Ove modernizirane letjelice opremljene su iranskim radarima, sustavima za elektroničko ratovanje i mješavinom američkih i domaćih projektila. Jedan od pogođenih F-14 aviona već je imao oštećenje na repu prije samog napada, što potvrđuje pretpostavke da letjelice nisu bile spremne za let. Ipak, činjenica da su bile vidljive na satelitskim snimkama i naoružane ukazuje na njihovu moguću obrambenu funkciju.

The fighter jet hangers at Mehrabad airbase in Tehran are on fire after Israeli strikes 35.6929737, 51.3388766 Pov 35.6834678, 51.3430099 @FaytuksNetwork @GeoConfirmed https://t.co/ylj3mY677s pic.twitter.com/nekbfyUUI3

Iran je planirao nadomjestiti Tomcate ruskim Su-35 borbenim avionima, no prema posljednjim informacijama, dio te narudžbe Rusija je preusmjerila prema Alžiru, ostavljajući Teheran bez očekivane zamjene. U širem smislu, izraelski ciljevi uključuju paraliziranje iranskih zračnih i obrambenih sposobnosti kako bi se osigurala sloboda djelovanja u eventualnim budućim operacijama protiv iranskih nuklearnih i raketnih kapaciteta. Time Izrael želi spriječiti Iran u mogućim pokušajima obnavljanja tih programa. Ovim napadom, era “perzijskih Tomcata” – koji su desetljećima izazivali divljenje zbog održavanja u službi unatoč tehničkim i političkim izazovima – izgleda dolazi svome kraju.

Then there are these two outcasts that have been baking out there for a few years.... pic.twitter.com/APnCKiNVNq