Izrael: Uništili smo podzemne tunele koje je koristio Hamas

Izraelska vojska izvijestila je o uništenju velike Hamasove mreže podzemnih tunela skrivene ispod Palestinskog trga. Tuneli su povezani s domovima, uredima i skrovištima čelnika Hamasa među kojima su vođa terorističke skupine Muhammad Deif i Yahya Sinwar, jedan od najviših dužnosnika Hamasa u Gazi.

Posljednjih dana, vojska je skenirala unutrašnjost tunela i prikupljala podatke o njima. Rušenje je izvela elitna inženjerska jedinica Yahalom uz pomoć 401. oružane brigade, piše The Times of Israel, koji je sudjelovao u turi po Trgu i ulazima u tunele koju je izraelska vojska organizirala za medije.

