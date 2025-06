Izrael i Iran na rubu totalnog rata, svijet čekaju neizvjesni dani: 'Posljedice bi mogle biti ogromne'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu godinama prijeti napadom na iranska nuklearna postrojenja – to se sada događa. Val početnih udara diljem Irana usmjeren je na nuklearna postrojenja, proizvodnju balističkih raketa i visoke iranske dužnosnike, uključujući vojne vođe. Ovo nije jednokratna odluka. Izraelska kampanja mogla bi trajati danima, kao i iranski odgovor. Posljedice za regiju mogle bi biti ogromne, kazao je dopsinik Sky Newsa Alistair Bunkalla.

S obzirom na to da bi se ove nedjelje u Omanu trebao održati još jedan krug pregovora o nuklearnom programu između SAD-a i Irana, očekivalo se da će Izrael pričekati do tada kako bi vidio ishod prije nego što napadne. Umjesto toga, djelovali su s elementom iznenađenja. Benjamin Netanyahu je u četvrtak izjavio da i dalje planira provesti kratki odmor na sjeveru Izraela tijekom vikenda. To je sada očito bila namjerna smicalica kako bi se odvratila pažnja Irana.

Izrael vjeruje da je Iran politički i vojno slab kao što je bio dugi niz godina. Njegovi posrednici u regiji su ozbiljno oslabljeni. Hezbollah u Libanonu oduvijek je trebao biti prva linija obrane Irana i sredstvo odvraćanja od izraelskog napada - skupina je gotovo poražena u ratu s Izraelom prošle godine. Izraelski napadi na Iran u listopadu 2024. uništili su velik dio iranske zračne obrane, dajući izraelskim zračnim snagama određenu slobodu kretanja u iranskom nebu, ali Iran je obnavljao tu obranu pa se Izraelu zatvarao prozor za djelovanje.

U Teheranu sviće i šteta od početnih napada počinje se pojavljivati. Sunce počinje izlaziti ovdje u Izraelu gdje se milijuni satima skrivaju u sigurnim sobama i bunkerima. Svijet će u nadolazećim satima gledati kako se Izrael i Iran nalaze na rubu totalnog rata.

SAD je u međuvremenu izdao sigurnosno upozorenje za američke vladine službenike u Izraelu i njihove obitelji, dok se zemlja priprema za moguću odmazdu Irana nakon napada u petak ujutro. "Zbog trenutne sigurnosne situacije, američko veleposlanstvo naložilo je svim zaposlenicima američke vlade i članovima njihovih obitelji da ostanu u skloništu do daljnjega“, stoji u obavijesti . Dodaje se da bi američki građani trebali imati "kontinuiranu potrebu za oprezom i povećanom sviješću o osobnoj sigurnosti" te da bi trebali znati lokaciju najbližeg skloništa u slučaju izvanrednih incidenata poput minobacačke, raketne ili projektilne vatre. "Sigurnosno okruženje je složeno i može se brzo promijeniti", stoji u poruci.