VIDEO Snažno nevrijeme s tučom pogodilo osječko područje: 'Odjednom kao da se nebo otvorilo'

Nevrijeme praćeno jakom kišom i povremenom tučom iznenada se sručilo nad Osijek nešto nakon 16 sati. Prema fotografijama koje smo dobili od čitatelja, riječ je bilo o zaista jakim oborinama. – Odjednom kao da se nebo otvorilo, kiša je počela snažna padati, a bilo je i slabije tuče. Palo je toliko kiše da je cijelo dvorište zgrade puno vode, kanali je ne mogu primiti – rekla nam je čitateljica iz Osijeka.

Danas se, podsjetimo, tijekom dana može očekivati nastavak nestabilnog vremena. Kako smo već pisali, dio Hrvatske već je pogodilo nevrijeme. U Brodskom Stupniku, prema riječima mještana, kiša je jedva natopila tlo. Potpuno drugačije bilo je u Gornjoj Vrbi i Tomici, gdje su se mreže u voćnjacima savile pod težinom sitnog leda, a dijelovi polja bili su prekriveni bijelim slojem.

Za Hrvatsku je danas upaljen meteoalarm. Većina zemlje označena je žutim upozorenjem zbog mogućih grmljavinskih nevremena, dok je riječka regija ranije danas bila pod narančastim alarmom zbog izraženog toplinskog vala. – Nedjelja na istoku Hrvatske djelomice sunčana, poslijepodne uz jači razvoj oblaka mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguća je i tuča. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura od 17 do 20 °C, a danju ponegdje vruće. U središnjoj Hrvatskoj danju vrlo toplo, a jutarnja temperatura oko 19 °C. Uz promjenjivu naoblaku lokalni pljuskovi i grmljavina rjeđi nego na istoku, ali također mogu biti izraženi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni – poručuju u Državnom hidrometeorološkom zavodu.