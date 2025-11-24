Rat mirovnim planovima za Ukrajinu - 28 američkih protiv 24 europske točke

"Ukrajina radi što je moguće konstruktivnije. Sada je posebno važno da svaki korak koji poduzmemo zajedno s partnerima bude pažljivo uravnotežen, a sve odluke izvedive te da osiguraju trajni mir i zajamčenu sigurnost", objavio je poslijepodne ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovio da se granice ne mogu mijenjati silom i da agresor mora u potpunosti platiti za rat koji je započeo.



Vladimir Putin želi pravno priznanje onoga što je ukrao, čime bi se prekršilo načelo teritorijalnog integriteta i suvereniteta, upozorio je Zelenski koji ističe da bi popuštanje Rusiji bilo opasan presedan. I predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk izjavio je da Ukrajina neće prihvatiti pravno priznanje teritorija pod ruskom okupacijom, ograničenja ukrajinskih snaga ili ograničenja budućih saveza Ukrajine. Članstvo Ukrajine u EU i NATO-u, dodao je, mora biti dio svakog mirovnog plana.