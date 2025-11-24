Naši Portali
'NEĆE IĆI PREKO NOĆI'

Rat mirovnim planovima za Ukrajinu - 28 američkih protiv 24 europske točke

Autor
Ivica Beti
24.11.2025.
u 22:41

Američki državni tajnik Marco Rubio govorio je o "ogromnom napretku" u Ženevi. Preostala pitanja nisu nepremostiva i čvrsto sam uvjeren da ćemo uspjeti, rekao je Rubio

"Ukrajina radi što je moguće konstruktivnije. Sada je posebno važno da svaki korak koji poduzmemo zajedno s partnerima bude pažljivo uravnotežen, a sve odluke izvedive te da osiguraju trajni mir i zajamčenu sigurnost", objavio je poslijepodne ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovio da se granice ne mogu mijenjati silom i da agresor mora u potpunosti platiti za rat koji je započeo.

Vladimir Putin želi pravno priznanje onoga što je ukrao, čime bi se prekršilo načelo teritorijalnog integriteta i suvereniteta, upozorio je Zelenski koji ističe da bi popuštanje Rusiji bilo opasan presedan. I predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk izjavio je da Ukrajina neće prihvatiti pravno priznanje teritorija pod ruskom okupacijom, ograničenja ukrajinskih snaga ili ograničenja budućih saveza Ukrajine. Članstvo Ukrajine u EU i NATO-u, dodao je, mora biti dio svakog mirovnog plana.

Ključne riječi
Vladimir Putin SAD Donald Trump Ukrajina Europa mirovni plan

Komentara 2

DU
DugouhiDuško
22:47 24.11.2025.

Mogli ste odmah napisati da Europa ne dozvoljava da rat stane. Puno je love uloženo da sad ode niz vjetar.

GN
GNKDZ1986
22:44 24.11.2025.

Ne može se dozvoliti da ruska agresija bude nagrađena teritorijem Ukrajne I da se amnestiraju ruski ratni zločinci već treba osnovati novi Nürnberg jer to svijet duguje sebi,moral i ljudska čast.

