"Ukrajina radi što je moguće konstruktivnije. Sada je posebno važno da svaki korak koji poduzmemo zajedno s partnerima bude pažljivo uravnotežen, a sve odluke izvedive te da osiguraju trajni mir i zajamčenu sigurnost", objavio je poslijepodne ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovio da se granice ne mogu mijenjati silom i da agresor mora u potpunosti platiti za rat koji je započeo.
Vladimir Putin želi pravno priznanje onoga što je ukrao, čime bi se prekršilo načelo teritorijalnog integriteta i suvereniteta, upozorio je Zelenski koji ističe da bi popuštanje Rusiji bilo opasan presedan. I predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk izjavio je da Ukrajina neće prihvatiti pravno priznanje teritorija pod ruskom okupacijom, ograničenja ukrajinskih snaga ili ograničenja budućih saveza Ukrajine. Članstvo Ukrajine u EU i NATO-u, dodao je, mora biti dio svakog mirovnog plana.
Rat mirovnim planovima za Ukrajinu - 28 američkih protiv 24 europske točke
Američki državni tajnik Marco Rubio govorio je o "ogromnom napretku" u Ženevi. Preostala pitanja nisu nepremostiva i čvrsto sam uvjeren da ćemo uspjeti, rekao je Rubio
Ne može se dozvoliti da ruska agresija bude nagrađena teritorijem Ukrajne I da se amnestiraju ruski ratni zločinci već treba osnovati novi Nürnberg jer to svijet duguje sebi,moral i ljudska čast.
Mogli ste odmah napisati da Europa ne dozvoljava da rat stane. Puno je love uloženo da sad ode niz vjetar.