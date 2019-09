Iznenadio oštrim istupom o nepoduzetničkim temama

Domaći političari, Zagreb, gradonačelnik Milan Bandić, Muzička akademija u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, zagrebački aerodrom, predsjednik HAZU-a Velimir Neidhardt, Agrokor, bankari, odnos prema sportskim uspjesima, Srbima, turistima... – sve su to bile teme kojih se u svojem prilično neuvijenom govoru tijekom prekjučerašnje konferencije “Poduzetnički mindset” dotakao Emil Tedeschi, čelnik Atlantic grupe i jedan od najbogatijih Hrvata. Kako ovako direktni javni poduzetnički istupi nisu baš uobičajeni, zanimalo nas je kako su doživljene te izgovorene riječi, nose li one neku poruku ili namjeru te je li to možda primjer kako bi se poduzetnici trebali javno uključivati u rasprave o problemima koji muče i opterećuju naše društvo.

– Tedeschi se htio, i u tome je uspio, pokazati kao poduzetnik-intelektualac. Intelektualac koji govori o stvarima koje ga se neposredno i ne tiču kao poduzetnika. Za razliku od ostalih poduzetnika, on nije smatrao da se treba baviti poduzetničkim sindikatom, nego općim temama koje su bitne za javnost. Naravno, to ga je dovelo u poziciju u kojoj će izazvati niz oštrih reakcija. Uvjeren sam da nakon ovakva njegova govora pozitivnog efekta neće biti jer naša javnost ne reagira na riječi, pa ni na jake riječi, jer je u nas na djelu neka vrsta inflacije rječitosti. Tedeschi nije nužno u pravu u svakom pogledu i aspektu koji je spominjao, ali ono što je važno jest da se ne dogodi to da ga se tretira kao privilegiranu osobu zato što je jedan od najbogatijih ljudi u Hrvatskoj niti da ga se zato otpisuje kao ozbiljnog sudionika u raspravi. Ključno je da ga se tretira kao jednog od ljudi koji sudjeluju u javnoj raspravi. I zato te njegove riječi treba tumačiti kao tekst, a ne iz konteksta najbogatijeg čovjeka u zemlji – rekao je analitičar Žarko Puhovski. Osvrnuo se i na to bi li se i ostali poduzetnici povremeno trebali uključivati u javne rasprave o gorućim problemima u društvu, ustvrdivši:

– Bojim se da jako mali broj ljudi iz tog miljea ima mišljenje o stvarima koje ih se ne tiču. Ono što smo čuli od većine hrvatskih poduzetnika i poduzetnica pokazuje da oni često slabo razumiju i svoj vlastiti interes, a kamoli neka šira pitanja.

– S obzirom na to da je Tedeschi poduzetnik i vlasnik kompanije, očekivao sam da će govoriti o gospodarskim temama. Recimo, o prevelikoj poreznoj presiji, prevelikom broju parafiskalnih nameta, lošoj i prevelikoj državnoj administraciji. Djelomično se slažem s onim što je rečeno – primjerice, o pitanju uključenja u Europu, dolaska Europe u našu domovinu, toleranciji, uključivosti i antifašizmu – no ovaj njegov govor izgleda mi kao početak političke kampanje nekog oporbenog kandidata pa ne razumijem zašto je tako nastupio, jer tu ne vidim poduzetništvo nego politiku. Tu je poduzetništvo u drugom, a stanje u domovini u prvom planu. Ono što je meni čudno u stanju kod nas jest to da je mlado splitsko sveučilište 400 mjesta ispred jednog od najstarijih sveučilišta u svijetu, onog zagrebačkog. Što se tiče zagrebačkog aerodroma, to ne bih htio komentirati jer se o ukusima ne raspravlja.

Što se tiče odnosa sa Srbijom i Srbima, treba proći vremena da se agresija zaboravi, ne treba dolijevati ulje na vatru jer ćemo sa susjednim narodima morati biti u dobrim odnosima i zbog ekonomskih razloga. Dobri odnosi između Hrvata i Srba su condicio sine qua non. I u tome nam primjer mogu biti Francuska i Njemačka koje su ratovale stotinama godina, a sada grade našu zajedničku Europu. Što se, pak, tiče Agrokora, ja sam na tu temu sve kazao onda kada je to i trebalo reći – ističe vlasnik Orbico grupe Branko Roglić, dodajući da on svakodnevno doprinosi smanjenju raznih trzavica u društvu te se trudi zbližiti narode ekonomskom suradnjom nakon koje onda dolaze i one društvene, kulturne, sportske...

– Govor E. Tedeschija je odjeknuo. To je njegov stil i stav. Svatko može učiniti isto. Poslodavci su sastavni dio ovog društva pa ako o određenim temama mogu govoriti Crkva, sindikati, građani i mnogi drugi, kao što mnogi komentiraju i teme iz gospodarstva mada sami ne dolaze iz tog područja, onda i mi možemo reći svoje mišljenje na razne društvene teme. Pitanje je samo želi li to netko učiniti ili ne – kazala je predsjednica HUP-a Gordana Deranja.

