Kanada zabilježila rekordne temperature od gotovo 50°C, izgorjelo 90% sela Lytton

Od Lyttona neće ostati puno. Posvuda je bilo vatre, rekao je načelnik Jan Polderman govoreći o mjestu u Britanskoj Kolumbiji u kojem je posljednjih dana zabilježena rekordno visoka temperatura.

Polderman je za BBC naveo kako je Lytton, mjesto udaljeno oko 260 kilometara od Vancouvera, progutao "vatreni zid". Požar je izbio nakon nekoliko dana rekordnih temperatura u zemlji koje su dosezale do 49.6 stupnjeva Celzijevih. Stanovnici su u srijedu, nakon naglog izbijanja požara, krenuli bježati iz svojih domova.

- U roku od oko 15 minuta cijelo mjesto zahvatio je plamen, kazao je načelnik. - Ljudi su zgrabili ljubimce, uzeli ključeve od automobila i pobjegli, naveo je.

VIDEO Rekordne vrućine u Kanadi

- Izgorjelo je 90 posto sela, kazao je lokalni zastupnik Brad Vis.

Stanovnici su usmjereni u prihvatne centre, a službe su radile na zaustavljanju požara. Jean McKay pobjegla je sa svojom 22-godišnjom kćeri Deirdre te opisala kako im je teško bilo napustiti dom.

- Plakala sam. Moja je kći plakala. Ni sama ne znam zašto sam zgrabila svoj ključ, više možda i nemamo dom, kazala je te ustvrdila kako će biti dobro s obzirom na to da su se ona i kćer spasile.

Lytton's Main Street, before and after yesterday's devastating fire. (Photo from a Chilliwack Fire Department member) pic.twitter.com/OaoRvg1ch3

Britanska Kolumbija, u zapadnoj Kanadi, zabilježila je 486 smrtnih slučajeva tijekom posljednjih pet dana u usporedbi s prosjekom od 165 u normalno vrijeme.

- Mnogi od onih koji su preminuli, živjeli su sami u neventiliranim domovima, kazala je mrtvozornica Lisa Lapointe koja za znatan porast preminulih krivi upravo vremenske uvjete.

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO