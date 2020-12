Izetbegović zaprijetio Hrvatima u BiH da će ih Bošnjaci preglasati na izborima

Predsjednik bošnjačke SDA Bakir Izetbegović odbacio je tvrdnje da je on utjecao na članove Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića da se ne sastanku s ruskim šefom diplomacije Sergejem Lavrovim, te je ponovno zaprijetio da će bošnjačke stranke preglasati Hrvate na izborima 2022.

"Čuo sam se jučer s Džaferovićem koji me nazvao i kazao da su tako odlučili i uradili. Naravno da s Džaferovićem koordiniram, ali s Komšićem nikad. Jedino smo se zajedno dogovarali u vezi s NATO-om. To su besmislice i ja se ograđujem od toga", rekao je Izetbegović u Mostaru komentirajući neke navode da on stoji iza odluke dvojice članova Predsjedništva BiH da se u utorak ne sastanu s Lavrovom.

Nakon odbijanja susreta ruski ministar vanjskih poslova je izjavio kako se radi o dirigiranoj odluci, dok je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović bio eksplicitniji kazavši kako "dva bošnjačka člana BiH Predsjedništva koordiniraju odluke s vrhom SDA".

"Džaferović i Komšić su lideri koji imaju snažan integritet. Ispravno su postupili. Lavrov je sam kriv što je, nepoštujući simbole i zakone BiH, poput Zakona o obrani BiH u vezi s NATO-om, poslao svjesno ovakve poruke. Sam je isprovocirao Džaferovića i Komšića da tako postupe", dodao je.

Po njegovim tvrdnjama, tijekom jučerašnjeg susreta šefica bosanskohercegovačke diplomacije Bisera Turković, koja također dolazi iz redova SDA, navela je sve primjedbe koje je i Izetbegović danas iznio na konferenciji za novinare.

Izetbegović je izrazio očekivanje da će Koalicija za Mostar, kojoj je na čelu SDA, pobijediti na nedjeljnim lokalnim izborima koji se u tome gradu održavaju nakon 12 godina.

Komentirajući tvrdnje da hrvatske stranke neće pristati na izmjene Statuta Mostara dok se ne izmijeni Izborni zakon kako bi se prestalo s preglasavanjem, Izetbegović je zaprijetio da će bošnjačke stranke preglasati Hrvate na općim izborima 2022. ukoliko se nastavi s blokadama formiranja Vlade Federacije BiH i popunjavanja Ustavnoga suda Federacije BiH.