OSOBA TJEDNA: VINKO GRGIĆ

Iz zatvora na izbore – slika i prilika naše politike i birača

Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Ivana Jakelić
02.05.2026.
u 21:01

Amoralni su političari koji smatraju da im istrage, optužbe i suđenja nisu prepreka za daljnji politički rad

Da sam išao po ručkovima, to ne bi bilo moralno. Ali iza mene stoji desetogodišnji rad. Ja sebi vjerujem. Glasat ću za sebe. Kaže to Vinko Grgić, bivši saborski zastupnik SDP-a i bivši gradonačelnik Nove Gradiške, koji je, do sada, dva puta uhićen i dva je puta davao ostavku iz istražnog zatvora. Pritom je oba puta nakon toga ponovno išao na izbore.

Prvi put je pobijedio premoćno, a što će biti sada, znat će se za dva tjedna. Njegova priča najbolja je slika i prilika hrvatske politike. I njezine amoralnosti. Amoralni su političari koji smatraju da im istrage, optužbe i suđenja nisu prepreka za daljnji politički rad. S druge strane, amoralni su i birači, koji su Grgića, nakon njegova prvog uhićenja 2020. masovno ponovno birali, omogućivši mu premoćnu pobjedu.

Grgić ima optužnicu zbog primanja mita, zbog čega mu traje suđenje u kraku afere Janaf. Protiv njega je u veljači pokrenuta i nova istraga. No ta dva postupka, po svemu sudeći, ni njemu ni njegovim biračima nisu nikakva prepreka jer, u konačnici, svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. I sam bira.

VA
VanjaPlank
21:09 02.05.2026.

Antifašista, Sdp_ovac slika i prilika politike ovih progresivnih, školovanijih i poznavatelja stranih jezika punih inkluzivnosti. Hajdaš Dončić je ponosan

Avatar horuk
horuk
21:36 02.05.2026.

Ljevičar po navici viče "HDZ lopovi". Istovremeno oni najviše kradu i to njihovim biračima nimalo ne smeta. Jer im nije ipak ni do pravde, ni poštenja, ni etičnosti, ni morala. Samo nek partija pobjedi, jugoljevičari su sloganom "Što gore to bolje" obećali svima blagostanje.

