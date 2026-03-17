Iz irske povijesti znamo da su za rješavanje sukoba potrebni kompromisi

U svijetu koji se brzo mijenja i nepredvidiv je poput ovog kojim trenutačno plovimo, lijepo je znati da postoje predvidljivi svjetionici na horizontu i nekoliko sigurnosti na koje se možemo osloniti. Jedna je od njih da je Dan svetog Patrika, svakog 17. ožujka, prigoda koju će Irci i ljudi irskog podrijetla rado slaviti diljem svijeta, uključujući i ovdje u Hrvatskoj. A za naš mali otok, s kojeg je toliko ljudi emigriralo tijekom naše povijesti, ovo je zaista globalna proslava povijesti, kulture, povezanosti i zajedničkih vrijednosti. Irska to nikada ne uzima zdravo za gotovo. Imamo sreću što imamo nacionalni dan koji se slavi diljem svijeta i koji nam daje priliku da podijelimo svoju priču. Ali znamo i da priče najviše odjekuju kada su teme o kojima se raspravlja univerzalne, kada je putovanje unutar svijeta koji možemo prepoznati i kada je smjer narativa u konačnici pun nade. Za Irsku vjerujemo da sve ovo vrijedi.