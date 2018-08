Iz gradskog budžeta plaćaju i radne bilježnice

Sufinancirani udžbenici i za škole eksperimenta

Sufinancirane školske udžbenike dobit će i dvije tisuće učenika koji su od jeseni uključeni u eksperimentalni program provedbe reforme. I njih će udžbenici čekati na školskim klupama. Sadržaji tih udžbenika umanjeni su u prosjeku za trideset posto u odnosu na one koji će koristiti učenici koji nisu u eksperimentu. Dapače, svi profesori osnovnih škola ovih su dana birali eksperimentalne udžbenike po kojima će raditi u sljedećoj nastavnoj godini. To je velika promjena u odnosu na dosadašnju praksu, budući da su do sada udžbenici birani kolektivno, dok je sada svaki profesor sam morao birati po kojim će udžbenicima raditi. To ujedno znači da u istoj školi dva profesora istog predmeta mogu raditi po različitim udžbenicima, potvrdili su tako i u Ministarstvu obrazovanja. Ministarstvo će udžbenike osigurati i za učenike srednjih strukovnih škola u eksperimentu bez obzira na to što se u strukovnim predmetima ništa ne mijenja.