Ivošević demantirao da je pod policijskom zaštitom: 'Bilo je sitnih prijetnji na koje je policija reagirala'

Makar tamo ilegalno stoji pet godina, vlasnici kioska u Splitu opirali su se prije nekoliko dana njegovom uklanjanju. Na deložaciju su stigli vatrogasci, interventna policija i komunalni redari, a vlasnici su u konačnici privedeni. Nakon incidenta, smatralo se da zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević gradom hoda uz policijsku zaštitu, no on je to demantirao.

Situaciju je za RTL Direkt komentirao i novinar Večernjeg lista Juraj Filipović. "Mislim da u svemu tome ima dosta poslovične dalmatinske mitomanije gdje se zdravo seljački kaže - on je stao nekome na žulj. On je u 100 dana uspio realizirati jednu stvar, makao je nekoliko trafika sa istočne obale i sa rive, prema tome, ako su to neki pritisci koji bi zahtijevali policijsku zaštitu onda je zbilja pitanje što će se dogoditi sa splitskom vlašću kad dođu stvarni problemi, partikularni interesi i stvarni, ozbiljni lobiji koji se pojavljuju prilikom svake izmjene GUP-a, na primjer", kazao je. Na Ivoševića se osvrnuo i Damir Šarac, kolumnist Slobodne Dalmacije, koji je naglasio važnost njegovih rezultata.

''Bojan rješava komunalne probleme ponekad na malo drzak, otresit način, sa možda i neprimjerenim rječnikom, ali je pravo pitanje koje bi građane trebalo zanimati je za čiji račun radi. Ako radi za račun zakona i gradskog proračuna, onda je to svakako u interesu građana, i to je sve što bi nas trebalo zanimati. Njegov pristup nije toliko važan koliko su važni rezultati i učinci i da se u Splitu, koji je prepun komunalnog nereda, može uvesti red'', rekao je.

Bojan Ivošević je pak demantirao napise o policijskoj zaštiti te ustvrdio kako se radio o jednom nesporazumu.

''Policija redovito postupa zajedno s našim službama kada se radi o uklanjanju bespravnih kioska i kada sam i ja tu prisutan, kad se radi o delikatnijim situacijama, oni su u mojoj blizini. Paralelno s tim, dogodilo se nekoliko manjih incidenata, sitnih

prijetnji na koje je policija promptno reagirala i u tom segmentu ih mogu pohvaliti. Vjerujem da je to nastao šum u komunikaciji da su ljudi pretpostavili da sam pod policijskom zaštitom'', rekao je Ivošević za RTL Direkt te dodao kako policija ne dolazi radi njega, nego radi postupanja.

Tvrdi kako njegove akcije nisu nepopularne, već popularne među građanima i kako mu dolaze brojne čestitke putem maila i društvenih mreža.

''Jedino je nepopularno onima koji su navikli nelegalno poslovati u gradu Splitu'', napominje Ivošević koji je prokomentirao kako mu je žao što je drama prilikom uklanja kioska najviše u medijskom fokusu.

''To je najlakše snimiti kamerom. Teško je snimiti dokumentaciju koja se priprema za vrtiće ili nadogradnju školske dvorane, to se ne može snimiti. Kiosci se mogu snimiti, ali oni nisu bit tog postupanja. Bit je posljedica. Kada postupamo na parkingu

postupamo prema ugovoru koji je štetno sklopljen s brojnim netočnim podacima'', kazao je splitski dogradonačelnik.

Ivošević kaže kako je riječ o bitki za javni interes i za milijune kuna koji su dugo išli u privatne džepove. Rekao je i kako su izašla sva imena za nadzorne odbore i kako su svi mogu vidjeti da su se građani imali prilike prijaviti.

''Ja ne znam je li šest ili sedam ljudi sve skupa ima veze s ikakvom strankom, a ne stranke Centar, već ikakvom strankom. Od pedesetak izabranih. Ovo je presedan u hrvatskoj povijesti, da ovoliko nestranačkih ljudi dobilo priliku nadzirati gradska trgovačka društva ili upravljati ustanovama u vlasništvu grada'', izjavio je Ivošević te na kritike o političkom kadroviranju rekao kako su u neke ustanove kroz privremena vijeća morali ući ljudi zbog ranijih štetnih ugovora za grad. Kaže kako je oporba kritizirala te intervente mjere, a ljudi su bili postavljeni da se ne nanese šteta gradu.

''Planiramo početi raditi sustavno. To znači ponašati se odgovorno prema prostoru u gradu Splitu. Počevši od komunalnog reda, koji neće biti dio političke trgovine, donosit će se planovi kako se ne bi dijelilo po vezama. Možemo pričati o studiju urbane opreme, da nam jezgra ne izgleda kao na Bliskom istoku, već sa štihom koji će turiste privlačiti. U 2022. godini trebamo pristupiti radovima, uklanjanju asfaltnog sloja i uređenju šetnice. Jer to je glavni pješački koridor prema autobusnom kolodvoru, trajektnoj luci i željezničkom kolodvoru koji je dosad bio stvarno sramotan. Tko misli da su to sitnice, neka provjeri zašto to bivši gradonačelnik nije uspio riješiti'', rekao je Ivošević.