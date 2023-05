Zaposlenik Europskog parlamenta zbog seksualnog zlostavljanja pasa osuđen na godinu dana zatvora

Ivor Ivanišević (47), bjegunac s tjeralice zaposlen u Europskom parlamentu, nepravomoćno je jučer na Općinskom kaznenom sudu osuđen na godinu dana zatvora zbog mučenja ili ubijanja životinja. Teretilo ga se da je od 2009. do rujna 2015. na različitim lokacijama seksualno općio sa svojim psom, ženkom rodezijskog goniča, nanoseći joj bol i patnju. Psihički i fizički zlostavljao je i mužjaka, također pasmine rodezijski gonič lavova. Ivanišević, koji je svih ovih godina izbjegavao dolazak na sud, ni na objavi presude nije se pojavio. U izrečenu kaznu uračunato mu je i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru od 23. rujna do 7. listopada 2015. Mora platiti sudske troškove, 1026 eura za veterinarsko vještačenje, 252 eura za vještačenje njegove raspravne sposobnosti te sudski paušal u iznosu od 3000 eura, odnosno ukupno 4.278 eura. Osim toga morat će platiti i trošak sudskog prevoditelja, kada ga se izračuna.

Riječ je o ponovljenom suđenju, jer je ranija osuđujuća presuda iz 2021. ukinuta, a na spisu su se izmijenila četiri suca. Ivanišević je pak na sve moguće načine opstruirao postupak: nije dolazio na rasprave, preuzimao poštu, tvrdio je da ima diplomatski imunitet, nije uhićen iako je za njim raspisan europski uhidbeni nalog, baš zbog tog navodnog imuniteta, tražio je izuzeća sudaca.... Ukratko radio je sve kako bi slučaj otišao u zastaru koja nastupa u rujnu ove godine. Optužnica je Općinskom kaznenom sudu dostavljena u studenom 2016., a Ivaniševiću je dostavljena preko oglasne ploče jer mu se nije mogla osobno uručiti...

- Nakon provedenog ponovljenog dokaznog postupka nesporno je utvrđeno da je optuženi počinio ta djela upravo na način kako ga se tereti. Svi provedeni dokazi potvrđuju navedeno, među kojima je ponovno saslušanje vještakinje, koja je potvrdila navode iz ranijeg nalaza. Njegova krivnja proizlazi iz materijalne dokumentacije koja prileži spisu, a među kojima je i opširna email korespondencija - kazala je u obrazloženju presude sutkinja Jasna Zoretić Rendulić.

Tužiteljstvo je inače u svom završnom govoru na posljednjem ročištu navelo da osim nalaza vještaka koje je obrana osporavala, postoji cijeli niz drugih dokaza koji po njima dokazuju da je Ivanišević počinio to za što ga se teretilo. Među navedenim dokazima je bila i opširna email korespondencija s istomišljenicima, a tu su bile i eksplicitne fotografije seksualnog zlostavljanja pasa. Za razliku od tužiteljstva, Ivaniševićeva obrana smatrala je da činjenično stanje nije do kraja utvrđeno, a tražili su i kontrolno vještačenje, no prijedlog im je odbijen.

Ivanišević je otkriven slučajno, tijekom policijske akcije u rujnu 2015. kada je policija na internetu lovila seksualne predatore i pedofile. Kada je uhićen u njegovom stanu na Knežiji nađena su dva izmučena i izgladnjela psa pasmine Rhodesian ridgeback (rodezijski gonič) te je zaplijenjeno 111 CD-ova i DVD-ova sa snimkama i fotografijama seksualnog zlostavljanja. Loveći pedofile, istražitelji su se tada uspješno ubacili na u forume na kojima se razmjenjivala dječja pornografija. Jedna od IP adresa s koje su "tekli" podaci, ali sa životinjama u eksplicitnim pozama, bila je sa zagrebačke Knežije gdje je bila registrirana Ivaniševićeva tvrtka. Policija mu je odmah banula na vrata, ali je on tada bio u Belgiji sve do 22. rujna kad je uhićen. Ivanišević se teretio da je ženki ustezao vodu i hranu te da je kod nje proizvodio reflekse kako bi ona dozvoljavala fizičko maltretiranje. Iz nalaza i mišljenja veterinarskog vještaka proizlazi da je ženka psa bila fizički i psihički zlostavljana. Osim što joj je uskraćivana hrana i voda, nanošene su joj i povrede tijela koje su trajno utjecale na njezin život i zdravlje. U optužnici se navodilo i da se psihičko maltretiranje životinje svodilo na to da je Ivanišević nastojao "postići da prihvati tjelesne povrede bez da se brani pa je, prema mišljenju vještaka, morala birati između bolnih maltretiranja i smrti od dehidracije i gladi".