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Traže pristanak roditelja

Italija zabranila spolni odgoj u osnovnim školama zbog 'rodne propagande'

Šibenik: Djeca dolaze u školu na početak nove školske godine
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
08.06.2026.
u 08:37

Nova pravila traže prethodnu suglasnost obitelji, a vlast tvrdi da štite djecu od ideologije

Talijanski parlament usvojio je zakon kojim se spolni odgoj više neće moći provoditi u osnovnim školama bez prethodne suglasnosti roditelja. Nova pravila odnose se i na dječje vrtiće, a škole će morati obavijestiti obitelji najmanje sedam dana unaprijed o sadržaju i organizaciji takvih programa. Roditelji će također morati biti informirani o svim vanjskim stručnjacima i organizacijama koje sudjeluju u nastavi. Odluka je izazvala oštre političke reakcije. Stranke ljevice smatraju da bi spolni odgoj trebao imati isti status kao i ostali školski predmeti te upozoravaju da se ograničava pristup važnim informacijama o zdravlju i odnosima, prenosi Daily Mail.

Talijanski ministar obrazovanja Giuseppe Valditara podržao je reformu, ističući da je cilj zaštititi maloljetnike od, kako je rekao, „rodne propagande”. Prema njegovim riječima, zakon dodatno potvrđuje pravo roditelja da odlučuju o odgoju svoje djece. Vladajuća koalicija desnog centra poručila je da roditelji moraju imati mogućnost odbiti obrazovne programe koje smatraju neprimjerenima. Spolni odgoj inače nije obvezan dio nastavnog programa u Italiji, za razliku od mnogih europskih zemalja. Primjerice, u France škole su zakonski obvezne održavati nastavu o spolnom zdravlju od najranije dobi pa sve do završetka srednjoškolskog obrazovanja. Međutim, i ondje su teme poput rodnog identiteta i pristanka izazvale podjele te protivljenje dijela konzervativnih roditelja i udruga.
Ključne riječi
Italija spolni odgoj

Komentara 1

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
08:59 08.06.2026.

Rodna propaganda se ne mora stavljati pod navodnike jer to uistinu i je rodna propaganda.

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