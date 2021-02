Svjedočanstvo studentice: 'Primio me s obje ruke za lice i gurnuo mi jezik u usta'

Bivša studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu odlučila je progovoriti o seksualnom zlostavljanju koje je doživjela u toj ustanovi. Ona je za RTL Direkt ispričala kako ju je profesor poljubio nakon jednih konzultacija nakon čega je bila u šoku.

- Ja sam nakon jednih konzultacija koje su bile poduže pozdravljala se s njima na zatvorenim vratima, u tom trenutku je on mene primio s obje ruke za lice, povukao lagano prema sebi i poljubio me gurnuvši mi doslovce jezik u usta. Znam da sam odskočila, da sam bila u totalnom šoku, izletjela vani vičući da moram ići, da me čeka dečko, ispričala je studentica koja nije prijavila slučaj.

Kako govori studentica, profesor je idući put na konzultacijama stavio ruku na njeno koljeno, na što je ona njemu rekla da bi radije da njihov odnos ostane profesionalan, nakon čega je sve stalo.

- Ja sam se naslušao izjava tipa 'nulta tolerancija', tipa 'neka institucije rade svoj posao' i tipa 'nitko nije kriv dok nije osuđen'. Čim čujem takvu izjavu to je za mene alarmni znak da Sveučilište nije spremno suočiti se sa problemom, komentirao je slučajeve bivši rektor Aleksa Bjeliš, a ovaj cijeli događaj osudila i bivša ministrica obrazovanaj Blaženka Divjak.

- Zapravo ne radi ništa na zaštiti žrtava, a ovdje je očito, s obzirom na to koliko se već mladih žena javilo, da ih itekako treba zaštititi, i da konačno treba s riječi prijeći na djela - rekla je Divjak.

Naime, na ovog profesora su se požalile studentice Filozofskog fakulteta studentskoj pravobraniteljici još 2016. godine, no odgovor nisu dobile.

- Prema razgovorima s kolegicama nakon tog događaja, zapravo je postojala nekakva klima odobravanja toga svega na fakultetima, barem od dijela profesora, i da su oni iskorištavali to što su radili s mladim studenticama koje su naivne i željne karijere ili nečega takvog, govori studentica koja smatra kako oni tako štite sebe.

Slučajeve zlostavljanja otkrio je portal Telegram što je potaklo još nekoliko studentica da prijave svoja mučna iskustva s profesorom kojeg je rektor Damir Boras proglasio profesorom emeritusom. Boras je u rukama imao izjavu druge studentice koju je taj profesor seksualno uznemiravao, no profesor nije sankcioniran.

Boras je u nedavnom priopćenju naveo kako je to 'mega skandal smijenjene dekanice i opsesivne novinarke'.