Istukli ga, svukli do gola te vodili tako do kuće da im preda novac

Dječak od 15 godina, potpuno gol i poliven motornim uljem, u strahu za vlastiti život, korača ulicama Belog Manastira. Slijede ga dvojica vršnjaka, a njihov je plan jasan – kada ga doprate kući, prisilit će ga da im donese novac. Priča kakve se ne bi postidjeli ni okorjeli kriminalci, odigrala se u Baranji u petak navečer, a glavni su akteri – tri dječaka.

Već poznati policiji

Dvojica u dobi od 15 i 14 godina presrela su te večeri 15-godišnjaka na Trgu slobode, u samom središtu grada. Zaprijetili su mu batinama pa ga, sumnjiči se, prisilili da s njima ode do napuštene kuće, od koje ih je dijelilo najmanje desetak minuta hoda.

– Zadržali su ga u kući protiv njegove volje i zadali mu više udaraca po tijelu te mu ukrali mobitel. Prisilili su ga i da skine svu odjeću te polili tekućinom nalik na motorno ulje – izvijestili su iz PU osječko-baranjske ne otkrivajući identitet, kao ni dob maloljetnika. No, kako neslužbeno doznajemo, riječ je o istoj ekipi koja je u veljači, doduše u 'proširenom' sastavu, počinila čak 12 krađa u samo nekoliko dana, i koja je Baranjce, i građane i institucije, dovodila do ludila. Nakon što su ga razodjenuli i polili uljem, odveli su ga, nadalje, do kuće u kojoj stanuje pa, uz prijetnje, zatražili da im donese novac. Plan im se, ipak, izjalovio. Prvi susjed čuo je urlike iz napuštene kuće, zvao policiju koja ih je ubrzo i uhvatila. Zlostavljani je mladić završio u Kliničkom bolničkom centru Osijek, ali s lakšim ozljedama.

– Počinitelj je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega podnosimo kaznenu prijavu zbog razbojstva, protupravnog oduzimanja slobode i tjelesne ozljede – priopćila je policija misleći pri tome na starijeg dječaka jer njegov 'partner', zbog dobi, ne podliježe istim sankcijama.

Strava u maloj sredini

Ruševna kuća u kojoj se drama odigrala napuštena je još prije rata, a ulaz je potpuno otvoren. Velika mrlja motornog ulja nasred je sobe, a nedaleko i tri kanistera. Masni, crni trag jasno vodi iz kuće, razaznaju se čak i otisci stopala, kroz dvorište i na ulicu, a potom se, nekoliko kuća dalje, gubi u travi.

– Policija je u subotu ujutro trakom ogradila kuću, i ostali su sve do popodneva. Djeca se inače tu ne skupljaju. Nisam ništa čula, ali baš sam u šoku, što se još neće zbiti u tako maloj sredini! – iznenađena je jedna susjeda. Ni na Trgu slobode, gdje je sve i počelo, nitko nije te večeri ništa naslutio. – Okupljaju se tu na trgu djeca pa prave nered. Iste te noći prevrnuli su mi posude s cvijećem, sve su počupali – žali nam se jedan ugostitelj.