Vijest da je za novoga porečkoga i pulskoga biskupa imenovan dosadašnji biskup kotorski mons. Ivan Štironja mnoge je iznenadila. Doduše, vijesti koja je objavljena u utorak točno u podne (kao što se i inače objavljuju biskupska imenovanja) iz Apostolske nuncijature u Zagrebu, prethodile su kuloarske najave unutar crkvenih krugova. Dakako, u njima je spominjano ime mons. Štironje. No, govorkalo se da bi u istoj objavi trebalo biti objavljeno i ime novoga zagrebačkog nadbiskupa, nasljednika kardinala Josipa Bozanića, ali to se nije dogodilo.

Zagonetno je zašto je Sveta Stolica odlučila mons. Ivana Štironju, inače svećenika Mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanjske biskupije, iz Kotora preseliti u Poreč. Njega je papa Franjo kotorskim biskupom imenovao u prosincu 2020. godine, a zaređen je u Mostaru (zbog pandemijskih mjera) u travnju 2021. godine. Dakle, niti pune dvije godine nije upravljao Kotorskom biskupijom. Porečko-pulska biskupija među manjima je u Hrvatskoj, pa se očekivalo da će za biskupa biti imenovan netko od svećenika kao što je to bilo u Dubrovniku i Hvaru, koje je zahvatio taj isti generacijski val smjene u episkopatu. No, Vatikan je u Istru odlučio poslati već zaređenog biskupa, što je postalo svojevrsno pravilo za nadbiskupije, a ne za biskupije, jer su nadbiskupije poput Splita i Rijeke, za nadbiskupe koadjutore (dakle, s pravom nasljedstva) već dobivale zaređene biskupe. Poput mons. Dražena Kutleše i mons. Mate Uzinića. Dok je za Zadarsku nadbiskupiju, kao nasljednik mons. Želimiru Puljiću, pronađen istarski svećenik mons. Milan Zgrablić.

Javna je tajna da su istarski svećenici i vjernici bili jako frustrirani činjenicom da im više od dvije godine papa Franjo nije imenovao novoga biskupa. Ponajbolje to je artikulirao poznati teolog prof. dr. Josip Grbac u svojoj kolumni u časopisu "Ladonja", napisavši kako ne traže da biskup bude ni "genijalac ni nobelovac", nego da bude istinski pastir koji će ljudima i svećenicima pokazati da su mu važni, kao što su to bili i dosadašnji biskupi.

"Želimo biskupa koji će biti prisutan među nama. Kojega možemo upoznati s potrebama ove Crkve. Koji će biti predvodnik u inicijativama da se vjerski život u Istri 'probudi'", piše Grbac, dodajući kako se ne radi samo o pitanju odlaska ljudi na misu, nego i o razradi nekih pastoralnih ponuda na razini biskupije "koje će pokazati ljudima da Crkva o njima brine, da im želi pokazati što je živa vjera, da ih želi oduševiti za Crkvu i Boga".

Spomenuo je i to da istarski biskupi, poput Dragutina Nežića, nisu bili birani među istarskim svećenicima, nego su došli izvana, ali da to nimalo nije promijenilo odnos svećenika i vjernika prema njima koji je bio skladan. Pa se dolazak mons. Štironje može gledati i u tome kontekstu dobrodošlice, no zasad je još uvijek enigma zašto je morao potegnuti preko cijeloga Jadrana, kako je sam rekao, da bi se iz Kotora preselio u Istru. Možda je Dajla još uvijek prevelik teret za Crkvu, pa je zbog nje tako dugo trebalo čekati biskupa, koji je potekao iz hercegovačkog klera, baš kao i njegov prethodnik mons. Dražen Kutleša, koji je preuzevši vodstvo HBK postao i formalno najutjecajniji u hrvatskom episkopatu.

Isti oni crkveni kuloari koji su najavili dolazak Štironje u Poreč, kažu kako će objava imena novoga zagrebačkog nadbiskupa uslijediti vrlo brzo. Prema nekima čak iza Stepinčeva 10. veljače. O tome se intenzivno govori već nekoliko posljednjih mjeseci, a kao izgledni kandidati spominju se neki biskupi i nadbiskupi, a čak i neki redovnici. No ta su kuloarska nagađanja najčešće netočna, čak i plod manipulacija kako bi se diskreditiralo nekoga od potencijalnih kandidata objavom njegova imena, jer se tvrdi da čim nečije ime izađe u javnost, automatski ga se eliminira s popisa. Tako da sve te "crkvene kuhinje" valja uzeti s rezervom, no praćenjem trendova može se zaključiti kako će i Zagreb najvjerojatnije dobiti već zaređenog biskupa. A ako se trendu pridoda i ovo preseljenje biskupa na relaciji Kotor – Poreč nakon vrlo kratke biskupske službe, onda se može očekivati da Vatikan i prema Zagrebu povuče sličan potez. Kakav? E to bi sad samo moglo doliti vodu na mlin kuloarskih nagađanja…

U svakom slučaju, Istra je napokon dobila biskupa, a slijede imenovanja za Zagreb i Požegu tj. Banja Luku u širem kontekstu Crkve u Hrvata. Time će generacijska smjena u hrvatskom episkopatu biti dovršena.