Gradonačelnik Čakovca: 'SDP neće spašavati vojnika Plenkovića'

Nakon različitih tumačenja iz SDP-a te proturječnih izjava kako će glasati o ratifikaciji Istanbulske konvencije, oglasio se i gradonačelnik Čakovca i istaknuti SDP-ovac Stjepan Kovač.

- SDP je, prije svega, stranka europskih vrijednosti i promicateljica zaštite svih ljudskih prava, bez iznimki, napisao je Kovač.

"Upravo zbog očuvanja cjelovitosti i smisla dokumenta Istanbulske konvencije, naša stranka ne može dopustiti podupiranje potpisivanja uz najavljene „ograde i interpretacijske izjave“. Kada bismo to učinili, štitili bi svoje fotelje, a ne ženska prava. SDP-ovi glasovi ne smiju biti u funkciji spašavanja vojnika Plenkovića, bez obzira na negativni publicitet koji takva odluka donosi. Grad Čakovec će se beskompromisno boriti svim raspoloživim sredstvima za zaštitu ženskih prava, kao što je to činio i do sada. Istanbulska konvencija mora se ratificirati bez ograda koje bi joj narušile smisao. Premijer Plenković sada želi sebe pred Briselom prikazati kao velikog čuvara prava žena, a nije reagirao kada ga je Mara Tomašević upozoravala na zlostavljanje od strane svog supruga, HDZ-ovog župana. Njegovo ignoriranje obiteljskog nasilja u vlastitim redovima najbolje govori koliko mu je doista stalo do zaštite žena. Hrvatska treba rješavati problem Agrokora, koji je najvažnije pitanje danas, i baviti se reformama, a to premijer, stavljanjem Konvencije u prvi plan, pokušava zamagliti. Dovoljno je pogledati komentare na društvenim mrežama i vidljivo je da je u tome gotovo uspio, no oni koji doista zastupaju načela socijaldemokracije i žele Hrvatsku vidjeti na putu razvoja mu to neće dopustiti", zaključuje Stjepan Kovač.

