Zajednica utemeljitelja HDZ-a o Sokolu: 'Iznio je više potpuno netočnih političkih tvrdnji'

Zajednica utemeljitelja HDZ-a je poručila kako je Tomislav Sokol, dužnosnik stranke, iznio nekoliko potpuno netočnih političkih tvrdnji. Kako navode, zbog njegovog iznenadnog pokušaja objašnjavanja "po čemu se razlikuje od predsjednika Vlade i HDZ-a", smatraju da moraju reagirati na nekoliko političkih ocjena koje je iznio. "Istina nažalost uvijek prva strada kada osobna frustracija postane politička platforma. A upravo je ona prva stradala u tvrdnjama iz kojih proizlazi teza da se tek nakon koalicije HDZ-a s Domovinskim pokretom 'normalni ljudi više ne osjećaju dužnima ispričavati zato što su desne, konzervativne i demokršćanske političke orijentacije'". Navode kako se nadaju da se "Sokol nije osjećao 'dužnim ispričavati za svoju političku orijentaciju' od 2004-te kada se učlanio u stranku do koalicije s DP-om, jer kao član stranke koja je nastala upravo na državotvornim, narodnjačkim, demokršćanskim i domoljubnim temeljima za to uistinu nije imao razloga".

U priopćenju navode kako ti temelji nisu nastali jučer, niti su rezultat bilo koje koalicije. "Na tim je vrijednostima HDZ nastao, na njima je predvodio stvaranje samostalne i međunarodno priznate Hrvatske, na njima je gradio hrvatske institucije i na njima i danas djeluje kao stožerna stranka hrvatskog političkog života". Istaknuli su i kako odbacuju svaku izravnu ili neizravnu aluziju da bi oni bez "blagotvornog" utjecaja drugih, navodno „desnijih“ političkih opcija, bio manje vjerodostojan u svom hrvatstvu, državotvornosti ili demokršćanskom identitetu." Ističu kako koalicije mogu biti izraz političkih okolnosti i parlamentarne većine, međutim da one ne mijenjaju temeljni identitet strane, koji građani prihvaćaju i podupiru već treći uzastopni mandat.

"Jednako tako odbacujemo svaku tvrdnju prema kojoj HDZ ili predsjednik Vlade Andrej Plenković pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini guraju „pod tepih“ ili ga žrtvuju radi dnevne politike. Briga za jednakopravnost Hrvata u BiH trajna je obveza hrvatske politike i jedno od strateških pitanja hrvatskog naroda", stoji u priopćenju. Navode kako se upravo iz tog razloga toj temi mora pristupati odgovorno, institucionalno i državnički, a ne kroz pojednostavljene poruke koje mogu dobro zvučati u intervjuu, ali ne rješavaju složene međunarodne i ustavne odnose u Bosni i Hercegovini.

"Nema potrebe da bilo tko vlastito političko pozicioniranje gradi na tezi da je stranka koja je stvarala hrvatsku državu danas nedovoljno hrvatska, suverenistička ili nedovoljno svjesna položaja hrvatskog naroda u BiH. Kao utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice smatramo svojom dužnošću jasno reći: HDZ se nikome ne treba dokazivati u hrvatstvu, državotvornosti i brizi za hrvatski narod", navodi se u priopćenju. Istaknuli su kako se o tim vrijednostima treba razgovarati ozbiljno, odgovorno i argumentirano. "Ali ih ne smijemo svoditi na dnevne političke poruke, osobna pozicioniranja ili naknadne lekcije onih koji su svoj politički prostor stekli upravo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici", zaključuje se u priopćenju.